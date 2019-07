Alberto Fernández sobre Venezuela: "se han vivido un sistema de abusos y arbitrariedades"

El precandidato presidencial valoró el informe elaborado por Michelle Bachelet al asegurar que sabe "de su corrección y severidad en sus análisis".

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró hoy que en Venezuela "se han vivido un sistema de abusos y arbitrariedades del Estado" y advirtió que "no pueden pasar desapercibidos", tras el informe de la ONU sobre violaciones de derechos y persecución política en ese país.

"En Venezuela hay un problema respecto a la calidad institucional y hay que prestarle atención ", alertó Fernández en una conferencia de prensa que ofreció en un hotel de Mendoza junto a la candidata a gobernadora del peronismo, la senadora nacional, Anabel Fernandez Sagasti.

Fernández afirmó que en Venezuela "se han vivido un sistema de abusos y arbitrariedades del Estado que no pueden pasar desapercibidos" y valoró el informe elaborado por Michelle Bachelet al asegurar que sabe "de su corrección y severidad en sus análisis".

El precandidato presidencial sostuvo que "la solución venezolana no es llenar el país de marines o que alguien se autoproclame presidente en una plaza publica", destacó que "los países sudamericanos, haciendo honor a la doctrina de la no intervención, lo que debemos hacer es ayudar a que los venezolanos se reencuentren" y dijo "no tenemos que incentivar a (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump a que mande tropas".

Ante una consulta sobre la frase del presidente Mauricio Macri, quien dijo sobre Venezuela que "los que callan son cómplices", Fernández afirmó: "De la frase de Macri no opino, porque la verdad yo no hablo para que me escuche Trump. Macri sí".

Por otra parte, aseguró que Macri "apagó la economía" y dijo que "cuando volvamos tenemos que volver a prenderla" y recuperar "el consumo y la producción".

"Hace años que la Argentina está cayendo y en el primer trimestre el producto bruto argentino ha caído 5.8 puntos", expresó y remarcó que "si nosotros no ponemos en marcha la economía, vamos a seguir con problemas en la producción, con problemas en el trabajo, vamos a profundizar el desempleo y a generalizar aún más pobreza".

Fernández también cuestionó la gestión del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), al afirmar que lo conoce "hace muchos años y le tengo sincero cariño pero está claro que tenemos miradas distintas de lo que pasa en Argentina".

"Mendoza mereció mejor suerte que la que tuvo estos años. Mejor suerte quiere decir que además de haber recibido un problema fiscal como efectivamente lo recibió, hubiese sido bueno que no se endeude tanto para equilibrar las cuentas y se endeude un poco más para promover la industria, los viñedos y desarrollar un poco más Vaca Muerta que es una alternativa y una riqueza potencial enorme" afirmó.