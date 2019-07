Estudiantes marcharon por el Centro en “defensa de la educación pública”

| Publicado en Edición Impresa

Los estudiantes de diferentes niveles educativos volvieron a movilizarse ayer en la Ciudad para denunciar “recortes” en el presupuesto y en defensa de la educación pública.

Un nutrido grupo de alumnos de diferentes niveles se movilizó por la tarde desde Plaza Moreno para llegar a Casa de Gobierno, donde con carteles y pancartas expresaron sus consignas de reclamo. “Como estudiantes sufrimos todos los días recortes del Gobierno sobre nuestra educación, así como los tarifazos de los servicios que cada mes se hacen más difíciles de pagar”, se expresó desde la organización estudiantil.

La marcha fue convocada por la coordinadora provincial educativa, que nuclea a estudiantes y trabajadores de Universidades Nacionales de la provincia de Buenos Aires, la UTN, terciarios y secundarios.

En la movilización se vieron alumnos de diferentes establecimientos educativos de la Ciudad y de otras localidades que llegaron hasta La Plata para acompañar el reclamo.

Bajo el lema “sin educación no hay futuro”, los estudiantes piden por más becas Progresar y boleto estudiantil, además de manifestarse por los recortes que aseguran se dan en el área universitaria.

Describieron a la movilización como “un paso más en la resistencia en la que hoy se encuentra la educación pública, por eso este evento político busca responsabilizar la ausencia del estado con respecto a las garantías de una educación inclusiva y de calidad”.

Desde la Federación Universitaria de La Plata dijeron que el reclamo incluyó también reivindicaciones históricas como “el Boleto Educativo, el salario digno, por alquiler más justos, por ciencia soberana” entre otras demandas del movimiento.

Gisela Cernadas, presidenta de la FULP, afirmó: “El gobierno se jacta de sus políticas educativas durante la campaña electoral, pero nosotros somos testigos del desfinancimiento y del recorte de derechos que están ejecutando”.

“Hay miles de estudiantes que no cuentan con su derecho al boleto sin ningún tipo de justificación, los terciarios no tienen ni noticias de su implementación, y quienes reciben la carga lo hacen de forma irregular. No es una mala implementación operativa, es una clara voluntad política de dejar estudiantes fuera de las aulas”, denunció Cernadas.

A estos reclamos agregaron “los cierres de carreras en los institutos de formación técnica y docente, junto con las condiciones de infraestructura que no garantizan un lugar de cursada digno para estudiantes secundarios y terciarios”.

Por último, en un comunicado oficial expresaron: “Ante las políticas de ajuste y vaciamiento de la educación pública, los estudiantes, docentes y no docentes nos hemos organizado para resistir y defender nuestro territorio, nuestra trinchera, nuestro derecho”.