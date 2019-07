En el Barcelona pasa de todo y tuvo que salir el presidente a aclarar el panorama

"Sabemos que Neymar quiere irse del PSG pero también sabemos que el PSG no quiere que se vaya", aseguró el presidente del Barsa

En medio de un mercado de pases europeo que se anticipa muy movido y de algunos desplazamientos en la directiva de su club, el presidente del Barcelona tuvo que salir a formular aclaraciones.

Josep María Bertomeu habló inicialmente sobre el alejamiento del vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, y la posible baja del director deportivo Peop Segura.

Al respecto aclaró que "La salida de Mestre no tiene nada que ver con Neymar ni con el 200%. Hubo discrepancias con el área deportiva de la directiva y esto, junto, con otros motivos, le han llevado a irse. Le agradezco mucho".

El máximo directivo de la institución, que confirmó que él se hará cargo de la vicepresidencia deportivatambién se refirió a los rumores de mercado que rodean al club, centrándose especialmente en las posibles llegadas de Griezmann y Neymar Jr.

"Sabemos que Neymar quiere irse del PSG pero también sabemos que el PSG no quiere que se vaya", aseguró el presidente del Barsa quien además añadió "No nos gusta hablar de jugadores de otros clubs, igual que a nosotros no nos gusta que hablen de los nuestros"

En cuanto al arribo del francés Antoine Griezmann, Bartomeu confirmó que, "quizá destaparé algo, pero ayer tuvimos una reunión con Miguel Ángel Gil en Madrid. Fue entre Óscar Grau y el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín. Le dijimos si se podía negociar. Hay interés".