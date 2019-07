Duelo local: Gimnasia recibe a Santa Bárbara “F”

| Publicado en Edición Impresa

Santa Bárbara “A” tendrá esta tarde un exigente compromiso, cuando reciba a GEBA “A”, actual puntero de la Primera División del torneo Metropolitano femenino de hockey. El partido, que corresponde a la 14ta. fecha -con la que se iniciará la segunda rueda-, se jugará en la cancha sintética de agua del club de Gonnet. El equipo tricolor viene realizando una campaña irregular en el presente certamen, ya que suma 12 puntos contra los 28 que ostenta en su haber la visita, que marcha como único líder de la máxima categoría.

A todo esto, en lo que respecta a la categoría Primera E1 del torneo que organiza la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires, habrá duelo platense entre Gimnasia y Santa Bárbara “F”, en la cancha de El Bosquecito (58 y 124). El conjunto mens sana, que por lo que se ha visto hasta acá le ha costado afianzarse en la divisional suma 11 unidades; mientras que el equipo visitante ha cosechado 21.

El resto de los compromisos de los equipos platense, en las diferentes categorías, se detallan a continuación:

Primera B1: Mitre (20) vs Santa Bárbara “B” (21) y Universitario “A” (6) vs San Fernando “B” (5).

Primera C2: Estudiantes “A” (7) vs Ducilo (26).

Primera D2: Italiano “B” (21) vs Universitario “D” (0, último).

Primera D3: San Luis ”A” (21) vs San Marco (5).

Primera D4: Ciudad “C” (26, segundo) vs Universitario “B” (24, cuarto); Lomas “D” (1, último) vs Santa Bárbara “D” (9) y Santa Bárbara “C” (7) vs AACF Quilmes (21).

Primera E1: UBA (32, puntero e invicto) vs Estudiantes “B” (19).

Primera E3: Banco Nación “B” (31, escolta de Liceo Militar) vs San Luis “B” (22, cuarto) y Universitario “C” (25, tercero) vs UBA “B” (7).