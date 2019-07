Aflojó el frío pero se registraron problemas con el suministro eléctrico en distintos barrios

Vecinos reportaron a lo largo de este martes cortes de diferente duración y baja tensión. También se sumaron reclamos por falta de agua

Aunque las bajas temperaturas cedieron un poco este lunes, los inconvenientes con la energía eléctrica que se registraron durante los últimos días y generaron bronca entre los usuarios persistían en distintos barrios de la Ciudad.

Leo Koleff, de 19 entre 80 y 81, dijo: "En Altos de San Lorenzo no hay luz desde ayer a las 19 horas. La empresa solo nos dice que están trabajando pero no sabemos qué es lo pasa. Nos dijeron que esta tarde se iba a restablecer el servicio pero todavía no hubo solución. Se cumplen 24 horas". Desde Edelap, en tanto, aclararon respecto a esta situación que "se está trabajando en un tendido de la zona desde temprano". Cerca de las 20 horas, afortunadamente el servicio quedó restablecido.

Un corte de menos horas también afectaba a la zona de diagonal 74 entre 5 y 6. Adrián expresó al respecto: "Hay varias manzanas sin luz desde el mediodía. Supuestamente es por una falla en la red de media tensión, pero lleva mucho tiempo".

En Retiro cerca de las 19 la falta de energía también continuaba. Adrián Catanzaro consignó: "Seguimos con cortes de luz, en este momento no hay. Entre la noche de ayer y hoy se cortó mas de cuatro veces". El vecino precisó que la zona afectada va de la calle 155 hasta 161 y de 44 a 49 inclusive. "La tensión durante el día oscila entre los 160w hasta los 200w como mucho. Excepto de noche...que es bajísima", detalló.

El problema con la luz se ha vuelto persistente, según denuncian vecinos a través del Whatsapp del diario El Día. En ese sentido, Pedro, de 71 y 26, relató que en su barrio entre el sábado y este lunes sufrieron cinco cortes de energía. "La luz por suerte vino al mediodía, pero ahora seguimos sin agua, las empresas no sé cómo siguen a cargo todavía", se quejó. Viviana agregó: "En 60 y 28 el sábado, domingo y lunes hubo cortes de luz de poco tiempo pero varias veces en el día. Por Edelap atiende una grabación o si es una persona lo que informa no sirve para nada".

Y Diego Tenaglia, desde Los Hornos, dijo: "El viernes nos cortaron la luz a las 9 y nos la devolvieron a las 17. Así nos tuvieron todo el fin de semana, cortándonos tanto a la mañana como a la noche. Somos rehenes".

Brenda Ponce, en tanto, manifestó este mediodía: "Otro fin de semana con cortes de luz en Gonnet. Ya hicimos denuncias pero sigue el problema, ahora tenemos baja tensión". Misma situación reportó Romina, también vecina del barrio: "Al menos en la zona de 21 entre 503 y 504 hasta Centenario estamos así, con baja tensión, es un peligro".

Respecto al agua, Aldana detalló que en 30 entre 65 y 66 "estamos sin agua desde ayer". Roberto sumó que tampoco cuentan con servicio en la zona de 60 a 66 y de 25 a 31.