El árbitro que echó a Messi también salió a hablar: ¿qué dijo de la polémica expulsión?

El juez paraguayo fue consultado por la roja que le sacó a Messi en un encontronazo con Gary Medel. Dicha sanción obligará al Diez a cumplir la suspensión en el arranque de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022

El referí paraguayo Mario Díaz de Vivar, quien le sacó tarjeta roja a Lionel Messi en el duelo que la Selección argentina disputó con Chile por el tercer puesto de la Copa América, fue consultado en las últimas horas por la situación que desembocó en la expulsión del crack argentino y el chileno Gary Medel.

"De la parte técnica no hablo, nosotros estamos en una etapa de crecimiento y sólo nos resta seguir trabajando" manifestó el juez en diálogo con Deportes Uno de Paraguay.

En cuanto a si hubo o no insultos mutuos entre ambos futbolistas, Díaz de Vivar dijo: "En esos aspectos yo no puedo opinar. No acostumbro a hablar tanto porque hay opiniones que se pueden tomar a mal".

Díaz de Vivar dijo luego: "Si hay errores, uno tiene que reconocerlos y seguir trabajando. Hay que ver siempre el lado bueno de las cosas. El VAR viene a corregir muchas cosas y nosotros tenemos que ser autocríticos y seguir creciendo".

El pasado sábado Messi fue expulsado en un encontronazo con Gary Medel, que lo obligará a cumplir la suspensión en el arranque de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.