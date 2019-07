Solidaridad, la receta que más se aplica para las bajas temperaturas

Frente a la ola polar que puso en riesgo a personas en situación de calle, destacan las respuestas llegadas a través de donaciones

El frío comenzó a aflojar un poco y las temperaturas subieron levemente, pero el invierno no terminó y la situación de calle sigue existiendo. Y frente a ello la solidaridad no se apaga, ni en nuestra ciudad ni en el resto del país.

“La respuesta fue inédita -resumió el referente de la Red Solidaria, Juan Carr- no sólo por la cantidad sino por el amor con que las personas se acercaron para hacer sus donaciones, el estado de las cosas que donaban, la forma en la que las trajeron. No podemos decir que estamos felices porque ojalá no tuviéramos que hacer esto; pero sí nos emociona mucho la solidaridad que podemos expresar”, señaló.

Esa solidaridad se vivió en todo el país, y en nuestra ciudad hasta los presos colaboraron.

Unos 25 internos de la Unidad 18 de Gorina, que participan de los cursos de panadería, pastelería y facturería, por ejemplo, elaboraron 12 docenas de facturas, 10 kilos de bizcochitos y 6 docenas de roscas, una producción que fue repartida durante el fin de semana junto con café caliente y abrigo a personas en estado de extrema vulnerabilidad que se encuentren pernoctando a la intemperie en la vía pública, luego de un trabajo de articulación entre la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de La Plata y la Dirección de Promoción e Inclusión Sociolaboral del Servicio Penitenciario Bonaerense.

También, se acercaron facturas a un parador municipal que asiste a mujeres que han sufrido violencia de género, mientras que roscas y bizcochitos fueron llevadas al parador masculino que brinda un espacio de estadía provisoria a personas en situación de calle o adicciones.

Celeste, representante del Programa, valoró estas actividades solidarias porque “logran un trabajo en equipo para satisfacer una necesidad actual, a la vez que revincula a las personas privadas de su libertad con la sociedad”, mientras que Eduardo Acuña Laz, director de la Unidad 18, destacó que “estas tareas son muy importantes debido a que los internos pueden utilizar las habilidades adquiridas en los cursos de capacitación laboral para contribuir con la comunidad”.

REFUERZOS DE SOLIDARIDAD

“De las 36 campañas grandes que hicimos -expresó el dirigente Juan Carr- nunca hubo este nivel de respuesta en todo el país. Este año tuvimos muertes muy temprano y en un período muy breve, por lo que salimos más fuerte que nunca con una campaña a la que se sumaron rápidamente muchísimos clubes”.

Durante estos últimos días, más de 20 clubes participaron de la campaña de “Frío Cero” de la Red Solidaria recibiendo donaciones, abriendo sus puertas con meriendas y cenas e incluso habilitando espacios para pernocte.

En nuestra ciudad lo hicieron Gimnasia y Estudiantes de La Plata, pero también se sumaron Vélez Sarsfield, Huracán; San Lorenzo; Racing; Ferrocarril Oeste, Lomas; Temperley; Banfield; Lanús; Estudiantes de Caseros: Platense; Gimnasia de Jujuy; Huracán Las Heras (Mendoza); San Martín y Atlético Tucumán; Morón; Los Andes y el Club Atlético Posadas, entre otros. Y en muchos de estos clubes, las colectas y las cenas calientes continuarán en esta primera etapa hasta hoy.

En el caso puntual de River Plate, Carr sostuvo que “durante los cuatro días que hubo actividad en River, pasaron unas 740 personas, aunque no todas se quedaron a dormir. Ahora lo que continúa es la colecta de frazadas, abrigos, pañales y elementos de higiene personal que podrán acercarse cualquier día de la semana en cualquier horario, en tanto que el pernocte lo definiremos en caso de que las temperaturas vuelvan a estar por debajo de los cinco grados”.

También organizaciones sociales instalarán hoy al mediodía una “carpa refugio” en el Obelisco, que tendrá capacidad para albergar a 80 personas y ofrecerá comida, además de contar con médicos, psicólogos y trabajadores sociales para asistir a las personas que se acerquen.

No obstante, la ola de frío polar que afectó a la mayor parte del país comenzó a ceder, y el Servicio Meteorológico Nacional prevé que se registre “un gradual ascenso” en las temperaturas mínimas, mientras que las máximas oscilarán entre los 15 y los 16 grados.