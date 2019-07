“Si no jugara al fútbol estudiaría psicología”

El rionegrino contó su base educativa y cómo aplica en el fútbol su otra pasión: el couching ontológico. Un jugador diferente al resto

Cumplió 20 años pero habla como un adulto. Evita los lugares comunes y las frases hechas. Piensa y analiza. Se preocupa por su futuro. Lo estudia. Facundo Mura es el lateral de Estudiantes que asomó el semestre pasado y que tiene todo el potencial para seguir creciendo, antes de emigrar a Europa -en lo posible a España- tal como es uno de sus muchos objetivos por delante.

Nació en la ciudad rionegrina de General Roca el 24 de marzo de 1999 y tiene un hermano, Joaquín, de 17 años que juega en la Sexta División de Estudiantes. Y unos padres que en 2013 dejaron todo para venirse con sus dos hijos más chicos a radicarse a La Plata y seguir así de cerca su crecimiento. Pase y lea una historia diferente.

-¿Cómo iniciás esta temporada, ya siendo parte estable del plantel profesional?

-Un poco la idea es dejar atrás lo que fue sucediendo: los primeros partidos en el Club y mi paso por la Selección juvenil. Mi idea es dejar todo atrás para empezar de cero una nueva etapa. Hice una muy buena pretemporada. Estoy dando mis primeros pasos, adaptándome y conociendo mejor a mis compañeros. Me siento bien y eso me confianza para trazar objetivos de acá para adelante.

-¿Sirvió el receso, tan largo, para parar la pelota y pensar en todo lo que te sucedió en tan poco tiempo?

-Sí, tuve mis espacios de reflexión para caer en todo lo que estaba viviendo. Me parece que está bueno ser consciente. Es el sueño que tuve desde chico. Los que hicimos el camino de inferiores en el Club somos conscientes de todo lo que nos costó llegar hasta ese lugar.

-Todos hablan muy bien de vos y dicen que sos un chico que tiene los pies sobre la tierra. ¿Cuál es tu principal sostén para mostrarte así?

-Un poco de todo, pero mi familia es un pilar fundamental en mi vida. Tanto mis padres como mis hermanos me escuchan y aconsejan todo el tiempo. Ellos me conocen y saben los pasos que fui dando. Cada cosa que me pasa me van marcando qué cosas hacer y cuáles no. Me ayudan a tomar las decisiones más importantes. También mis compañeros y el cuerpo técnico son fundamentales. Esto es un aprendizaje diario.

-¿Hubiese sido lo mismo si venías solo a vivir a La Plata?

-Es difícil saberlo. Lo que sí te puedo decir que desde chico soy familiero y muy apegado a mis padres y a mis hermanos. Me hubiese llevado unos años difíciles y hubiese tenido que madurar antes. Seguramente hubiese tenido espacios para extrañar y querer volver al lugar de mis orígenes. Creo que haber tenido la contención de mi familia me ayudó muchísimo a evitar esos momentos. Nunca me faltó un abrazo, tanto a mí como a mi hermano menor.

-¿Cómo te surgió la chance de venir a Estudiantes?

-Tuvimos una prueba en mi ciudad. Fue Cacho Malbernat quien nos vio. Nos dijo a mi hermano y a mí que viniésemos a probarnos. Fue así, estuvimos un mes, nos entrenamos dos o tres semanas. Me acuerdo que vinimos con mi mamá y no había espacio en el Country. Eso terminó de empujar a mi papá de tomar la decisión de mudarnos. En definitiva para ellos fue más normal, porque él es de Mar del Plata y ella de Bahía Blanca.

-¿Cuándo empezaste a proyectar tu carrera? ¿Cuándo te diste cuenta que podías ser jugador profesional?

-Cuando arranqué el año en Quinta División. Me sentía muy bien y promediando el año tuve la suerte de saltar a Reserva, con Lucas Nardi. Ese año, además, terminé el secundario y empecé a planificar mi carrera universitaria. Ahí empezó otra etapa de mi vida como futbolista. Empecé a tomarme las cosas de otra manera, más profesional, para estar más preparado a lo que me esperaba.

-¿Qué es trabajar de manera más profesional?

-Resignar un montón de cosas que amigos míos tuvieron. Por ejemplo salir de noche, fiestas de 15, cenas... No quiero decir la palabra sacrificio porque lo elegí yo, nadie me obligó. Le digo profesional porque hay otras costumbres y maneras de manejarse dentro del fútbol que te van ayudando para estar bien físicamente y te preparan desde lo psicológico. Son un montón de cosas que te ayudan para tener más herramientas. Eso te marca una diferencia con el resto. Es una ventaja llegar con esa formación previa.

-Recién mencionaste lo del secundario. ¿Cómo es estudiar y jugar en el mismo lugar?

-Eran días largos. Yo ya la venía haciendo esa rutina, porque antes de que se estableciera el secundario para jugadores yo estudiaba a la mañana. Cuando tenía que pasar a la tarde justo se armó el proyecto. Llegaba al Country a las 7 de la mañana y me iba a las 7 de la tarde.

-¿Qué materias te gustaban más?

-Me llevé bien con el estudio. Mis viejos siempre me lo inculcaron. Iba de la mano. La escuela y entrenar eran las dos cosas que hacía. Cuando empezamos a ver esto del fútbol profesional prioricé el fútbol pero sin dejar de lado el estudio. Nunca tuve problemas, nunca me llevé una materia y siempre intenté de tener buenas notas. Había materias que me gustaban más que otras.

-¿Cuáles?

-De chico me gustaban las matemáticas, pero después me incliné por las sociales. Cuando terminé el secundario apunté por el periodismo deportivo. Estudié en la UNLP. Hice el curso de ingreso pero no pude seguir porque la carga horaria era importante y justo salté a Reserva. Fue mucha la autoexigencia y me quitó mucha energía. Dejé la facultad y empecé a ver las cosas de otra manera. Me puse a estudiar inglés y el año pasado arranqué un curso de formación en couching ontológico en City Bel, que es el estudio del ser. Si no estuviera jugando al fútbol sin dudas me habría anotado en psicología

-¿Se relaciona?

-Es un paradigma diferente, ni bien ni mal, son cosas distintas. El couching es más corto, es una formación de dos años. Lo elegí porque estuve un año en donde empecé a investigarme a mí mismo. Ya en el segundo año estoy haciendo las prácticas para hacerlo con otra persona. A mí me muchas herramientas. Las aplico en el fútbol y en mi vida. Quise enrolar gente y este año se anotó Bautista Kociubinski.

-¿Después de este curso te planteás algo más?

-Veremos. Mi prioridad es el fútbol. En la medida que tenga tiempo puede ser. Cuando arranqué este curso quería conocerme más, manejar mis emociones y trazar objetivos. Quien sabe el día de mañana cuando termine mi carrera dentro del fútbol...

-Debutaste en un clásico y en puesto invertido. ¿Cuánto trabajaste contigo mismo?

-Aparecieron un montón de emociones y cosas nuevas que intenté manejar con trranquilidad. La noche previa pude dormir, porque sentí la confianza del técnico y mis compañeros, a pesar de llevar solo un mes de entrenamiento con ellos. Fue un partido clave que me abrió otras puertas. Me marcó y me hizo ver que podía estar a la altura.

-¿Y la noche posterior?

-No me podía dormir, ja. También hay que trabajar porque es cuando podés equivocar el camino. En ese momento empezás a ver lo conseguido. En mi caso quise seguir transitando el camino sin miedos y aprendiendo de cada cosa que me pasa. Al fin y al cabo el error me termina enseñando muchísimo.

-El otro día Foyth sorprendió al contar el uso de una aplicación. ¿La usás también?

-Son herramientas y está muy bueno su uso. Me pasó en el Sudamericano y en Estudiantes. Sabés qué tipo de rival vas a enfrentar y sus características. El técnico va a decir de qué manera jugar, pero siempre hay duelos individuales y detalles en los cuales toma decisiones el jugador. Es ahí cuando sirve tener este tipo de conocimientos.