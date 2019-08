La Plata visita a Belgrano y San Luis será local ante el CASI

El Canario, complicado abajo, afronta un partido de riesgo. El Marista corre con las de ganar y Los Tilos tendrá un duelo clave

Los equipos de la Región afrontan sus partidos, en horario especial por la presentación de Los Pumas (ver aparte) y cada uno con su objetivo a cuestas.

Pore la 18º fecha del URBA Top 12 La Plata, que está peleando por no descender y resignar de esta forma su lugar en la máxima categoría del rugby visitará a uno de los grandes candidatos del torneo: Belgrano Athletic. El conjunto canario no tiene ya más margen para seguir perdiendo puntos. Con este panorama, La Plata se presentará en Virrey del Pino con este equipo: B. Masciadro, Turdó y Del Cerro; Dacal y G. Masciadro; Mendieta, Rico, Roán (C); Piñeyro; Doglia; Marcucci; Incháurregui; Basso; Iassi y Suárez Folch. E: Dimas Suffern Quirno-Francisco Albarracín-Manuel Roán y Antonio Mazzoni. Cancha: Belgrano. Árbitro: Alemán. Horario: 14:45.

Por otra parte, San Luis recibirá al CASI en lo que será sin dudas promesa de un interesante encuentro, más allá del pálido momento de “La Academia”. El Marista saltará al campo de juego con este quince y una gran particularidad: será la primera vez que arranquen jugando de titulares los tres hermanos Aguilar: Lawrie, Giménez y Oubiña; Bicerne (C) y Wagner; Campodónico, Mariano Aguilar y Giannini; Castiglione y Magliano; Ignacio Aguilar, Gibert, Molina Ferrer, Fileni y Mauro Aguilar. E: P. Cáffaro y L. Lazzarini. Cancha: San Luis. Árbitro: Federico. Horario: 14:45.

LOS TILOS, a la casa de su escolta

Por el Torneo de la Primera A, Los Tilos, será visitante de Champagnat en Pilar. El conjunto del Barrio Obrero jugará así: Puertas, I. Korenblit y Leiger; Alonso y Broglia; Castilla, Puertas y Gatti; Goñi y Santamarina; Fernández, S. Tuculet, Curutchet, Mendy y M. Tuculet (C). E: Bernal y Fioravanti. Árbitro: Figueroa. Cancha: Champagnat. Horario: 14:45.

Por otra parte y por la 17° fecha de la Primera B, Universitario visitará a Ciudad de Buenos Aires tratando de reencontrarse con la victoria tras un par de fechas que perdió la brújula. La U saldrá así: Sereno (C), Urban y Gaudio; Herrera y Pau; Almeida, Urréjola y Damioli; D´Onofrio y Darhampé; Brandoni, Fernández, Rodríguez, Pardini y Espinosa. E: Morgan. Arbitro: Penovi. Cancha: Universitario. Horario: 14:45.

Por otra parte y por el torneo de la Primera C Albatros, visitará a Italiano, con este elenco: Cisneros, Martorelli y Amieva; J. Bisceglia y Ortiz; Valdovinos, Rodríguez y T. Bisceglia; Mac Dougall y M. Sorino; T. Sorino, Benavídez, Roletto, Lambre y Polari. E: Haidar. Arbitro: Romero de Haz. Cancha: Italiano. Horario: 14:45. Finalmente por la zona Desarrollo, Berisso RC jugará en Avenida Montevideo y calle 96 recibiendo a Obras Sanitarias. El Bulero formará así: Toloza, Flores y S. Hoggan; Herrera y Galliano; Witecamps, Schiro y L. Hoggan; Sosa y G. Fernández Sosa, Juárez, Lurbe, Cironi, López y Nuñez. E: Luis Violini y Augusto Castilla. Arbitro: Madrid. Cancha: Berisso. Horario: 14:45.