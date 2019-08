Carrera de obstáculos en las veredas por los comercios que copan el espacio público

Despliegan sus mercaderías en la acera y a veces apenas dejan espacio para los transeúntes. Denuncias y quejas de los peatones

Caminar por las veredas platenses, sobre todo en el Centro, no es, precisamente, como en otras ciudades, una actividad agradable. Por el contrario, resulta incómodo. Ya han sido planteadas una y cien veces las dificultades que implica el mal estado crónico de las baldosas que recubren el sector peatonal, hecho que complica el andar de las personas. Pero como si con esa trampa urbana no alcanzara, a los problemas para circular a pie se le suma, en los sectores comerciales, el despliegue de mercadería que sale de los locales para exhibirse en la vía pública y que, por lo general, ocupa casi todo el espacio destinado a los transeúntes. También a veces resulta un obstáculo el mobiliario de los negocios gastronómicos con lugar para “sentarse afuera”, pues suele exceder los límites espaciales impuestos por las normativas.

Hay cuadras céntricas, por caso, en las que no se puede caminar sin tropezar o sin patear involuntariamente alguna de las mercaderías que los comerciantes sacan a la calle mientras tienen el local abierto. Una de ellas es la de diagonal 80 entre 49 y 50, del lado de los números impares. Vereda de intenso movimiento urbano, con más de una parada de micros, en los horarios de la actividad mercantil se ve atestada de productos, sobre el suelo, y la mayoría juguetes, pertenecientes a locales dedicados a ese rubro y también a bazares y polirrubros. Ahí se da en los momentos “pico” del día la situación clásica: entre la gran cantidad de vecinos que esperan el colectivo y los artículos extendidos sobre las baldosas no se puede circular sin llevarse una persona o una mercadería por delante.

Las jugueterías suelen ampliar la vidriera con la ocupación de la vereda, algo que se observa en más de un caso en los negocios de ese rubro del centro comercial de calle 12. También es propio de la actividad entre las ferreterías, cuyos propietarios acostumbran a sacar diversos productos a la calle, y de los bazares, que llevan al espacio público artículos de cocina, incluidos hasta “chulengos”. Y ni hablar de las verdulerías, donde ya forma parte de los “usos y costumbres” el despliegue de cajones de frutas y verduras que invaden las aceras.

No son, esos negocios, los únicos que usufructúan el espacio público. También los bares, cervecerías y resto con servicios fuera del local plantan mesas y sillas sobre la vereda y aunque deben pagar por ese uso del suelo un canon al Municipio no siempre respetan los metros que pueden utilizar y se pasan, con el mobiliario, de la superficie que se les permite ocupar. Y es que autorizadas o no a esa explotación la mayoría deja apenas un pequeño “pasillo” para que circulen los peatones.

En pleno centro de la Ciudad, un comercio de reciente apertura situado en 7 y 47, utiliza un lugar amplio e interrumpe el paso de los peatones con una barra cercana al cordón, que se ubica del lado de la avenida y del lado de la 47.

Existe, además, otra ocupación ilegal de las veredas y es de las que son responsable los dueños de vehículos. Se ha hecho habitual, en los últimos años, que los autos “duerman” en la casi pegados a las ventanas de las viviendas donde descansan sus propietarios y la modalidad se da mucho dentro del caso urbano platenses aunque no en las calles céntricas sino más bien en los barrios. “De la avenida 60 hacia 72 es muy común que la gente deje el coche sobre la vereda”, precisó una frentista de 22 y 69 que suele lidiar contra la actitud de algunos de sus vecinos que estacionan frente a las puertas de entrada de sus casas.

LO QUE EXIGE LA REGLAMENTACIÓN

Toda una legislación local establece las reglas sobre la ocupación de la vía pública. La letra de qué se puede hacer y qué no está en la ordenanza 9.880, el Código del Espacio Público. El artículo 32 de la normativa, referido al “espacio vial peatonal”, señala a ese sector de las calles “con destino de desplazamiento, uso y goce de los peatones” son entendidos como sectores que “ameritan un tratamiento especial”.

La ordenanza remarca, asimismo, que “la estructura vial peatonal debe permitir la libre circulación de todos los ciudadanos, sin barreras arquitectónicas ni urbanísticas”.

Otro artículo, el 81, es claro respecto a la colocación de mesas y sillas por parte de los locales ligados con la actividad gastronómica, que tienen que ser autorizados por el Municipio para extenderse más allá del interior de sus instalaciones con un permiso de carácter “precario” y deben cumplir con algunas prescripciones, como la colocación del mobiliario de modo tal que abarque sólo el frente del comercio, la exigencia de que sean elementos removibles (no pueden estar adheridos al suelo), no pueden dificultar la transitabilidad ni la visibilidad de los peatones y automovilistas y guarden una distancia mínima de 0,50 metro del cordón, “dejando un paso peatonal de la mitad del ancho de la vereda con un mínimo de 2,20 metros y una distancia de 5.00 mts respecto a una parada de taxis, de transporte público o de acceso a garage”. Tampoco pueden emplazarse, de acuerdo a la normativa, “en ochavas de esquinas ni a menos de 3 metros de la intersección de la línea de ochava y la línea municipal”.

DENUNCIAS

Desde la Comuna se admitió que “existen diversas denuncias por parte de los vecinos” que se quejan por la ocupación de las veredas por parte de comercios habilitados que utilizan el espacio público para exhibir su mercadería.

Según explicaron fuentes municipales, como parte de un procedimiento habitual los agentes comunales proceden a realizar inspecciones regularmente y a aquellos establecimientos que no cumplen con la normativa vigente “se les labra la correspondiente acta de contravención y se procede a la clausura, de ser necesario”.

En ese sentido, desde la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano local se detalló que, en su mayoría, se trata de verdulerías, jugueterías y supermercados; al tiempo que se señaló que los restaurantes y bares pagan cánones para ocupar con mesas y sillas una parte limitada de las veredas y que, al sobrepasarse del espacio habilitado para tal fin, también se procede con las mismas medidas.