La historia desconocida del "arquero héroe" que amargó a Boca

Hay un dato que para la mayoría era desconocido y que se supo en medio de la euforia de Almagro por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Argentina: el arquero Limousin, el "héroe" de la noche, hizo todas las inferiores en Boca.

"Ingresé en infantiles en el 2000, llegué a cuarta y me fui en 2010", confesó el golero de Almagro quien contó que fue dejado libre por el club boquense y debió seguir su carrera en clubes del Ascenso.

Sobre su actuación en Boca, Limousin advirtió que "Pasé 10 años de muy buenas experiencias, aprendí muchas cosas y me educaron futbolísticamente. Te enseñan que no existe otro resultado que no sea ganar".

El portero, de 27 años, en consecuencia, hizo todas las divisiones inferiores en el club de la ribera, pero quedó libre en el umbral de la Reserva.

Sobre cómo terminó el partido de anoche, Limousin reconoció que "Estoy todo desgarrado, me lesioné en una pelota que tapé. Tengo varios penales atajados, lo más importante es que pasamos, tenemos que festejar hoy, mañana y empezar a pensar la Primera Nacional", declaró.