Tras el cruce con Bolsonaro, Fernández aseguró que no volverá a confrontar con el mandatario

Fernández y Bolsonaro mantuvieron en las últimas jornadas un fuerte contrapunto, en el que el presidente brasileño dijo que si el Frente de Todos gana las elecciones generales habría una "situación bastante conflictiva" entre ambos países y no quería "hermanos argentinos huyendo para acá", mientras el candidato peronista lo calificó de "misógino y racista".

El candidato presidencial del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, sostuvo esta noche que "la unidad con Brasil es mucho más importante que (Jair) Bolsonaro", por lo que dejará de confrontar con el jefe de Estado del vecino país, y le recomendó a Mauricio Macri, que "modere a su fuerza" política "porque también genera intranquilidad".

"Todos saben lo que opino, no me gustan las bravuconadas, pero eso puede lastimar el vínculo con Brasil y es un vínculo que tenemos que cuidar", admitió Fernández en declaraciones a Telefé. "La unidad con Brasil es mucho más importante que Bolsonaro", agregó, al indicar que no le responderá más al mandatario brasileño.

En tanto, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, había afirmado más temprano que hay "tensiones y contradicciones" en el Frente de Todos y le aconsejó al candidato opositor Alberto Fernández que no caiga en el "agravio" con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para preservar las relaciones comerciales bilaterales y la continuidad del Mercosur.

Además, descartó que vaya a ser funcionario de la administración de Mauricio Macri: "No tengo información sobre cambios en el Gabinete y nadie me ofreció sumarme al Gobierno. Desconozco esas versiones. El Presidente está en funciones y toma decisiones".