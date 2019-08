¡Madonna cumple 61¡: la "Reina del Pop" que no deja de marcar tendencia

Madonna está de festejo. Hoy cumple 61 años y sigue siendo una gran referente mundial del pop que marca tendencia. Irrumpió en la década del '80 con temas como "Like a virgin", "Material girl" y "La isla bonita", con una carrera que con el correr del tiempo fue pasando por todo tipo de estilos musicales y estéticos. Incluso con su incursión en el cine en la película "Buscando a Susan desesperadamente" de 1985 aumentó su popularidad. Es por ello que se transformó en un ícono más allá de lo musical.

La llamada "reina del pop" nació en Bay State, Michigan, y en 1977 se mudó a Nueva York, donde dio sus primeros pasos en el baile. Tras breves conciertos con los grupos pop "Breakfast Club" y "Emmy", lanzó su primer álbum en solitario, "Madonna", en 1983.

Así como se hizo famosa, también fue protagonista de escándalos. El videoclip del sencillo "Like A Prayer", que presentaba muchos símbolos de la fe católica, como estigmas de manos y cruces en llamas, fue una verdadera bomba atómica. Y sin dudas que fue un quiebre para que Madonna se transformara también en un signo de provocación, lo que a su vez la llevó a tener cierta controversia con el Vaticano.

Fue en 1992 cuando se publicó su primer libro, "Sex", en el que describía sus puntos de vista sexuales y presentaba una foto suya considerada altamente provocativa del fotógrafo Stephen Meisel. Aunque esta publicación desató reacciones controvertidas en los medios, el libro vendió más de 500.000 ejemplares sólo en Estados Unidos.

Argentina ocupó un lugar importante en su vida ya que en 1996 protagonizó nada menos que el filme "Evita". La diva estadounidense, como actriz y cantante, tuvo una exitosísima participación al encarnar a Eva Perón, esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón. La banda sonora original de la película incluía tres sencillos de la artista, de los cuales "You Must Love Me" ganó el Premio de la Academia a la Mejor Canción Original. Además, por su papel en esta película, Madonna también se hizo con el Globo de Oro a la Mejor Actriz.

"Ray Of Light" nació en 1998 y se convirtió en uno de los temas más exitosos del año. Con su álbum de 2005 "Confessions On A Dance Floor" ganó el Grammy al Mejor álbum de música electrónica. El primer single, "Hung Up", alcanzó el número uno en 45 países de todo el mundo.

Por otro lado, los números de Madonna sorprenden y demuestran por qué en lo suyo en la número uno. Es la segunda cantante solista más exitosa de todos los tiempos, sólo por detrás de Mariah Carey, con cerca de 175 millones de álbumes vendidos y 75 millones de singles vendidos. En tanto, la revista Forbes estima que el patrimonio de Madonna es de aproximadamente de 490 millones de dólares, mientras que en el mundo de la música su contribución coincide casi en tiempo con el trabajo de Michael Jackson, el considerado Rey del Pop, quien falleció en 2009.

Es así que a sus 61 años, que cumple hoy, Madonna sigue dando muestras de un estado físico envidiable. Mientras prepara su próxima gira con el nuevo álbum, brindó una lección de estiramientos clave para la vida sedentaria de hoy en día, ya que estirar la espalda es el gran déficit de nuestra sociedad:

De esta forma, Madonna sigue levantando suspiros, como lo viene haciendo hace décadas. Mirá algunas de las fotos a lo largo de su extensa y exitosa carrera, con sus peinados y sus looks siempre osados:

Madonna en los MTV Video Music Awards, en su debut de" Like a Virgin" (14 de septiembre de 1984)

El conjunto de cono rosa, diseñado por su colaborador de moda Jean-Paul Gaultier, sigue siendo uno de sus looks más famosos (25 de junio de 1990)

Madonna inició su "Invention Tour", en el GerelDome de los Países Bajos, con un atuendo de corsé (8 de septiembre de 2004)



Madonna ocupó el centro del escenario en el show de medio tiempo del Super Bowl 2012, vistiendo Givenchy Haute Couture de Riccardo Tisci, rematada por una brillante corona de Cleopatra (5 de febrero de 2012)

Con su atuendo de toros inspirado en S&M se robó el espectáculo de los Brit Awards (25 de febrero de 2015)

Así se presentó en el Eurovision Song Contest 2019 en Tel Aviv, Israel. Optó por usar un parche en su ojo izquierdo y una corona (18 de mayo de 2019)