El sueño del pibe: de Fuerte Apache al mundo, la vida de Carlitos llega a Netflix

Adrián Caetano regresa al universo de las biopics con esta serie que se estrena hoy en la plataforma y que cuenta la vida de Tevez, desde su infancia precaria hasta su debut y ascenso en Boca Juniors, el club de sus amores

| Publicado en Edición Impresa

Luego del éxito que significó la serie “Sandro de América”, Adrián Caetano se vuelve a subir al tren de las biografías y dirige “Apache: la vida de Carlos Tevez”, que hoy llega a la pantalla de Netflix, con producción de Torneos.

“Toda leyenda tiene un comienzo” es lema que la serie utilizó para su promoción. Ya desde el trailer se percibe el espíritu que se verá a lo largo de los ocho capítulos que integran esta primera temporada sobre el envío que cuenta la vida del ídolo de Boca.

Con guión y dirección de Caetano, esta biopic repasa la vida de Carlitos desde su infancia en Fuerte Apache hasta su ascenso en el club Xeneize. “Es un relato popular nada demagógico ni banal. Un cuento, al fin y al cabo”, reconoce el realizador sobre “Apache”, una creación en la que buscó acercarse “a lo humano, una vez más”. Su búsqueda se basó en “personajes dentro de una historia que la haga vigente por ser una ficción, más que por contener un mensaje”. Y, claro está, sin la colaboración del protagonista esto no hubiese podido ser posible. Fue el propio Tevez quien acompañó al equipo y, en particular, a Balthazar Murillo, el actor que le da vida al pequeño Carlitos.

El origen del relato se ubica diez meses después del nacimiento de Tevez. Fabiana, su madre biológica (Sofía Gala) y su tía y madre adoptiva Adriana (Vanesa González) corren por uno de los pasillos de los enormes blocks del barrio Ejército de los Andes -más conocido como “Fuerte Apache”- porque Carlos se había quemado con agua hirviendo. De hecho, la filmación de la serie se realizó en el mismo barrio, por la insistencia de Tevez. Tanto este comienzo como toda la biopic, se basan en hechos reales. La serie fue construida sobre entrevistas con el futbolista y material de archivo, para dar cuenta de cómo fue para el protagonista crecer en Fuerte Apache, un hábitat atravesado por las carencias y situaciones de riesgo, y el camino hasta su debut en Boca.

“Si la serie no se hubiese filmado ahí no sería lo que es porque se narra la épica de un muchacho que nació y es de Fuerte Apache, que se llama Apache, donde todos somos Apache. Eso es lo que uno siente cuando está cuatro meses y medio rodando”, expresó Alberto Ajaka, que se pone en la piel de Segundo, tío y padre adoptivo. Para Murillo “está el prejuicio de ser del Fuerte (Apache). Hay escenas en las que no se dice pero se ve”, y Ajaka sumó: “Se identifica con la violencia incluso más que con carencia o la pobreza, y es inevitable que eso no se narre”.

En esta historia que narra el pasaje del muchacho que juega a la pelota al jugador profesional, están a la vista “las relaciones salvavidas que los que vivimos en los centros solemos naturalizar, pero hay ahí una cosa más humana de estar atento a lo que le pasa al otro y de funcionar de reparo para el otro”, reconoció Vanesa Gonzalez, que hace de su mamá adoptiva. La actriz también comentó que, a la par de la historia del delantero, en la serie se verán otras historias en simultáneo: “Se trata de familias que construyeron una estructura de amor y contención para que exista la posibilidad de trascender esa realidad y, sin duda, Adrián (Caetano) aportó corazón y entendimiento humano. Nos invitó a ser parte de otra realidad”.

“Me da un poco de miedo. Más que nada por la magnitud, por dónde se va a ver”, confesó Murillo, el actor de 15 años que le da vida al Carlitos que se va a probar al club All Boys, a quien ya vimos en “La fragilidad de los cuerpos” y “Un gallo para Esculapio”. Según dijo, el astro del fútbol le dio un consejo: “Me dijo que lo haga con el corazón y que sea yo mismo”.

El miércoles de esta semana, Carlos Tevez estuvo en la presentación oficial de la producción en donde mostró su felicidad. “Es un día muy feliz para mí, rodeado de mi familia, mis amigos y mis compañeros. Ojalá que la gente también pueda disfrutar de mi serie, que es también mi vida: la de un chico que logra cumplir su sueño”, precisó el Apache.

Según manifestó el futbolista, espera que la “la gente pueda disfrutar de mi serie, que es también mi vida”.