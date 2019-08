Del Potro mostró un video de su recuperación, a ocho semanas de la cirugía

El tenista tandilense Juan Martín Del Potro posteó hoy un video en sus redes sociales para mostrar su rehabilitación, a ocho semanas de haberse operado de la fractura de rótula en la rodilla derecha.

"Les comparto algunos de los trabajos de rehabilitación de estos días", escribió Del Potro en su cuenta oficial de Twitter, donde se lo ve en la pileta y en el gimnasio realizando ejercicios para fortalecer el físico luego de dejar las muletas.

El ex número 3 del mundo se volvió a fracturar la rótula de la rodilla derecha el 19 de junio pasado durante el torneo de Queen’s, una de las escalas sobre césped previas a Wimbledon, en el partido que le ganó al canadiense Denis Shapovalov en dos sets.

A ocho semanas de la cirugía, les comparto algunos de los trabajos de rehabilitación de estos días. 💪🏽🏊🏼‍♂️



Eight weeks after the surgery, I’ve been working hard these days. pic.twitter.com/IWDo2EjNxA