La inteligencia sexual propone tres claves para disfrutar más

Es clave, para el entendimiento de una pareja, que exista una buena comunicación. La comunicación es la base -como ya hemos mencionado en otras ocasiones- de todo tipo de vínculos. Con esto presente, podemos decir que es muy importante hablar con nuestra pareja sobre nuestro deseo y la sexualidad en general, para mejorar nuestra intimidad.



Con esta introducción, ya podemos atender al tema que nos concierne en el día de la fecha, que es, ni más ni menos, que la “inteligencia sexual”. Para definirla, tenemos que remitirnos a quiénes acuñaron el término, que son los dos psicólogos estadounidenses Sherre Conrad y Michael Milburn. Ellos, preocupados por el poco diálogo que existe entre los amantes o las parejas a la hora de hablar de sexo, iniciaron una investigación. También reconocieron que gran cantidad de personas sienten algún grado de “insatisfacción” con su vida sexual, pero sin embargo no lo admiten, y al no reconocer el problema, no lo consiguen resolver.



Si aún se está preguntando qué es la inteligencia sexual, ahí va un esbozo: “la capacidad que tiene una persona de gestionar su sexualidad y satisfacer a sus parejas sexuales”. Por lo tanto, una persona “sexualmente inteligente” es capaz de disfrutar muchísimo con el sexo y conseguir que sus parejas sexuales también lo hagan.

La psicóloga y sexóloga Lara Castro-Grañén también se refiere al tema: “Somos inteligentes sexualmente cuando entendemos nuestro cuerpo y sexualidad y decidimos cómo queremos vivirla”. Experta en la materia, reconoce que se trata de “poner sobre la mesa nuestra historia sexual, todo lo que nos ha pasado, cómo lo hemos aprendido y vivido; trabajar las emociones que sentimos; y decidir con qué te quieres quedar”.



De acuerdo a la palabra de los profesionales, se puede decir que la inteligencia sexual está directamente relacionada con la intuición sexual, es decir, con la “capacidad” de percibir lo que la otra persona “necesita, desea y siente” en cada momento. Quiénes estaban esperando el momento de saber si tienen una buena inteligencia sexual, deben saber que esta no es posible sin un “alto grado de autoconocimiento”. Sin saber cómo somos, qué nos gusta y qué necesitamos para sentirnos satisfechos en la cama, tampoco podremos satisfacer y hacer sentir bien a un otro. Los expertos advierten que “este conocimiento” escasea, “muy poca gente” lo tiene y es crucial trabajarlo.



Otra cosa que los profesionales aclaran es que la inteligencia sexual no es muy importante para la seducción en sí, sino para vivir una vida sexual plena y feliz. Pero atención, porque para conseguirla hace falta, mucho antes, trabajar dos inteligencias más. En primer lugar, la inteligencia emocional, que sirve para aprender a gestionar nuestras emociones y conectar con los otros, pudiendo “empatizar”. Y en segundo, la inteligencia social, que sirve para dominar las habilidades sociales siendo capaces de gustar, atraer, conectar, entender e interactuar positivamente con la gente que nos rodea.



¿Cómo se trabaja?



Una vez al tanto de la teoría de los psicólogos Sherre Conrad y Michael Milburn, uno no deja de preguntarse cómo debe trabajar en el asunto. Una vez más, ellos dan la respuesta diciendo que existen “tres claves básicas e importantes” para poder comenzar a desarrollar este tipo de inteligencia, que tiene como objetivo hacernos disfrutar “sexualmente” tanto a nosotros como a nuestra pareja.



1- Educación sexual: es primordial que vayamos adquiriendo conocimientos “preciosos” sobre la sexualidad, que no sea puro “bla bla bla”. Debemos trabajar a conciencia en nuestra propia educación sexual, detectando y combatiendo así ciertos “mitos y tabúes eróticos”, que por lo general están relacionados a la sociedad y que interiorizamos a través de la cultura, la religión y la familia.



2- Autoconocimiento: una vez derribados esos mitos y algunas “mentiras” del sexo, es el turno de descubrir nuestro propio sexo. Y esto consiste en averiguar qué nos gusta, qué nos excita, qué preferimos y qué facetas de nuestra conducta erótica nos cuesta más mostrar. En esta instancia, es probable que encontremos “bloqueos” debido a nuestro pasado, nuestras experiencias, o por carencias emocionales y personales, como puede ser la baja autoestima.



3- Hablar con la pareja de sexo: en este punto recién involucramos a un otro. Mantener una vida sexual enriquecedora implica al otro y, para adquirir una buena habilidad y dominio de la sexualidad, tanto en pareja como con uno mismo, tenemos que conectar. Una persona no consigue un alto grado de inteligencia sexual hasta que no es capaz de hablar con la pareja sobre la vida sexual. A partir de ahí, la dirección se enfoca en entender sus necesidades y en ser sinceros sobre quiénes somos sexualmente hablando.

En conclusión, los profesionales precisan que el concepto de “inteligencia sexual” radica en que cuando uno “se conoce y se escucha a sí mismo”, sabe cuáles son los puntos de placer y aprende a comunicarlos a la otra persona, consiguiendo que la vida sexual sea plena.

Lo más importante de todo esto es llegar a entender que para ser sexualmente “más inteligentes” no dependemos de la suerte, ni de la belleza, ni del sex-appeal, ni de encontrar a alguien “experimentado”. Dependemos pura y exclusivamente de nosotros: de adquirir habilidades para poder desenvolvernos y, con el tiempo, ir disfrutando cada vez más.