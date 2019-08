“Era fundamental arrancar ganando”

Samuel Portillo Gómez, el autor del gol del triunfo de Villa San Carlos, manifestó que era clave empezar el torneo sumando de a tres

Leandro Duba

Samuel Portillo Gómez es el jugador de los “goles importantes” para Villa San Carlos. No es habitual titular, pero cada vez que salta a la cancha desde el banco de suplentes, tiene la suerte de marcar goles y definir los pleitos. Y esa efectividad se vio reflejada, por ejemplo, en los dos compromisos de semifinales ante Dock Sud, del pasado Reducido de Primera C, cuando convirtió un “doblete”, en el partido de ida, jugado en Berisso, y el tercero, para sentenciar la clasificación para la final en el estadio de Los Inmigrantes, en la revancha.

“Gracias a Dios pude marcar el gol del triunfo. Era clave para nosotros que los tres puntos se quedaran en Berisso, por lo que nos estamos jugando en este torneo. Era fundamental ganar el primer partido para poder comenzar la temporada con muchas expectativas. Esta victoria nos permite, además, ganar en confianza y para que los chicos que llegaron nuevos se puedan ir adaptando lentamente con la expectativa de saber que se ganó en el debut. El jueves tenemos otro partido complicado ante Los Andes, y ojalá podamos sumar otros tres puntos. Sabemos que no será un compromiso fácil, por lo que representa el rival en este campeonato, pero estamos convencidos de nuestro potencial”, expresó el paraguayo Samuel Portillo, quien llegó al Celeste proveniente de la Comunidad Rural, equipo que milita en la Liga Amateur Platense.

Más adelante argumentó que “el objetivo principal de Villa San Carlos es mantener la categoría, y si se puede, pelearemos por otras cosas. Hay que ir paso a paso, sabiendo que la prioridad es dejar atrás el descenso. Por eso, estos partidos iniciales son claves para sumar puntos. San Carlos necesita formar un buen colchón de puntos para no padecer el fantasma del descenso. A ese propósito apuntamos todos”.

Portillo, nacido el de 2 mayo de 1994, en la ciudad de Asunción, Paraguay, integró el viernes el banco de relevos. Pero el Flaco Vivaldo lo mandó a la cancha a los 8 minutos del complemento en reemplazo de Angel “Bebu” Luna.

Iban 13 minutos cuando conectó de cabeza un centro desde la izquierda de Iván Massi, para hacer estallar a la popular de San Carlos. Era el gol de la victoria. El de los tres puntos ante Justo José de Urquiza, en el debut.

“Estoy viviendo mi mejor momento futbolístico con Villa San Carlos. Gracias a Dios las cosas me están saliendo muy bien. Me faltan corregir algunas cuestiones, porque empecé de grande a jugar a la pelota, pero me siento muy a tono, y además, porque el técnico me tiene en cuenta. Eso es importante para seguir evolucionando”.