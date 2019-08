Atl. Tucumán consiguió su primera victoria y dejó a Bernardi en la cuerda floja

Atlético Tucumán sumó esta tarde sus primeros tres puntos en la Superliga al vencer con lo justo y sobre la hora por 1 a 0 a Godoy Cruz de Mendoza, que sufrió la tercera derrota consecutiva y quedó hundido en un mar de dudas sobre la continuidad de su entrenador Lucas Bernardi.

Bruno Bianchi marcó el único gol a los 41 minutos del segundo tiempo cuando parecía que el encuentro se encaminaba a una igualdad sin goles.

El local encontró sobre el final el premio a su mayor ambición, aunque los dirigidos por Ricardo Zielinski siguen sin mostrar un rendimiento acorde a sus antecedentes.

Los tucumanos cortaron una racha negativa de cinco derrotas consecutivas en competencias oficiales y sumaron los primeros tres puntos esta temporada.

Godoy Cruz sigue sin encontrar el rumbo futbolístico y sufrió la tercera derrota consecutiva, combinada con la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores, lo que deja en suspenso la situación de su director técnico.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Atlético Tucumán: Christian Lucchetti; Guillermo Acosta, Bruno Bianchi, Marcelo Ortíz y Luciano Monzón; Tomás Cuello, Federico Bravo, Gonzalo Castellani y Ariel Rojas; Augusto Lotti y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

Godoy Cruz (Mendoza): Roberto Ramírez; Nahuel Arenas; Miguel Jacquet, Tomás Cardona y Gabriel Alanís; Juan Brunetta, Kevin Gutiérrez, Juan Andrada y Fabián Henriquez; Leandro Vella y Santiago García. DT: Lucas Bernardi.

Gol en el segundo tiempo: 41m. Bianchi (AT).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Alejandro Sánchez por Lucchetti (AT); 13m. Javier Toledo por Lotti (AT); 19m. Lucas Melano por Rojas (AT); 26m. Facundo Barboza por Gutiérrez (GC); 31m. Tomás Badaloni por Brunetta (GC) y 40m. Joaquín Varela por Vella (GC).

Incidencia en el segundo tiempo: 39m. expulsado Jacquet (GC).

Amonestados: Bravo (A); Arenas, Alanis y Cardona (GC).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental "José Fierro", de Atlético Tucumán.