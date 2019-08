El drama de las canillas secas no tiene fin y crecen las quejas de los platenses

No cesan las quejas de los usuarios por el faltante. Mientra tanto ABSA realiza tareas en la estación de rebombeo de 120 y 32

En una jornada en la que la empresa Aguas Bonaerenses llevaba a cabo tareas en la estación de rebombeo de 120 y 32, por lo que anticipó que podría faltar escasear el suministro en los hogares de la Ciudad, no se detenían las quejas de los usuarios jaqueados por el drama de las canillas secas, que en algunos casos se remonta hasta diez días atrás.

En esta situación se encontraba Juliana, una vecina de 4 y 60 que aseguró que " tengo presión de agua desde hace más de diez días, con lo cual es imposible usar los baños".

La mujer dijo que "hice mil reclamos a ABSA y nada, además solicitamos el descuento por la deficiencia del servicio prestado en la facturación y nos dijeron que es imposible hacerlo telefónicamente, sino por nota presentada en forma presencial".

Sin medias tintas frente a tanta indignación causada, la usuaria calificó el servicio de "vergonzoso".

En este contexto dijo encontrarse Adriana Ristuccia desde su domicilio en 68 entre 3 y 4. "No se puede vivir casi sin agua en la Ciudad. Y nadie dice ni hace nada. Encima para poder bañarse o tener hay que prender el motor y gastar luz. Eso sí, para cobrarte son rapidísimos", protestó.

Para la mujer "lo más lamentable es que estamos hace varios días así, aunque el problema se remonta a mucho tiempo atrás".

En tanto, desde las inmediaciones del Parque Saavedra, Dora sostuvo que "estamos sin agua desde hace muchos días y me da risa que ABSA comunique que hoy puede faltar agua". "Me parece una burla ya que hace meses estamos padeciendo está situación en distintos puntos de la Ciudad", añadió. Ofuscada, tiró que "estamos como papas en el horno".

Pero no era el Casco Urbano el único sector con problemas de suministro del preciado líquido, ya que también se registraban deficiencias en un sector de Gonnet. Mariana, vecina de 495 y 15, dijo que "hoy no hay ni una gota", que "el del agua es un problema de nunca acabar" y que "así no se puede más".

A través de un comunicado ABSA informó que hoy podría volver a faltar agua en distintos sectores de la Ciudad. Es que la empresa anticipó que realizará tareas programadas en la red de distribución.

Los trabajos consisten en el reacondicionamiento de una válvula que sale desde la estación de rebombeo ubicada en 120 y 32 y que lleva el agua potable desde la planta Potabilizadora de Punta Lara, hasta la zona norte de la ciudad.

Según se indicó, Absa “pondrá a disposición de los centros de educativos y de salud, 3 camiones cisterna de 10.000 cada uno que harán el siguiente recorrido: Asistencia al Hospital Rossi, Hospital Gutiérrez, Colegio San Vicente de Paul, y de forma constante a todos los centros educativos y de salud”.

Además, -aclararon- “aquellos usuarios que lo precisen podrán solicitar el suministro alternativo llamando al 0800 999 2272”.

Una vez finalizados los trabajos el servicio se normalizará paulatinamente. No obstante, desde la distribuidora de agua potable no especificaron cuánto tiempo se demorarán los trabajos. Aconsejaron que “en caso de registrar turbiedad, dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual”.