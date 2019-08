Por Whatsapp, Marcos Peña arengó a Juntos por el Cambio: "Se puede ganar y vamos a dejar todo"

Se conoció un mensaje del jefe de Gabinete a la militancia. Están convencidos de que se puede dar vuelta el resultado

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, llamó hoy a los seguidores de Juntos por el Cambio a "dejar todo en la cancha" para revertir en las generales de octubre la derrota electoral de las PASO, pidió aumentar "la escucha" y poner el foco "en llevar un mensaje positivo", mientras aseguró que pensar en ganar "es posible y no se trata de una locura irracional".



"Estamos convencidos de que vamos a ganar, depende de nosotros, no por una locura irracional sino por la propia experiencia. En las PASO 2015 Mauricio (Macri) quedó a 15 puntos abajo de (Daniel) Scioli, todos decían que era imposible llegar al balotaje. Llegamos y después ganamos", señaló.



En un audio difundido esta tarde entre fiscales, militantes y voluntarios, Peña les aseguró que "hay millones de argentinos que no fueron a votar" y dijo que hay "argentinos que votaron por otras opciones, pero que en esta elección" pueden "convencer para que los acompañen".



El jefe de Gabinete formuló un llamado para que mientras el gobierno nacional "trabaja para aliviar y dar una respuesta concreta al mensaje de las urnas", la militancia "redoble" esfuerzos para "convencer" a más votantes, y les pidió "aumentar la escucha y poner mucho foco en un mensaje positivo".



"Estamos muy convencidos de que se puede ganar y que tenemos que hacerlo y dejar todo en la cancha para lograrlo", arengó el funcionario.

"Hola, soy Marcos Peña..." el audio del jefe de Gabinete que cuenta la estrategia de Juntos por el Cambio para atraer votantes pic.twitter.com/cR5iKi6wP6 — A24.com (@A24COM) August 22, 2019





En la grabación, Peña insistió con reforzar el trabajo de "identificar y convencer a diez votantes que no hayan votado o que hayan votando por otros", y afirmó que ése "es el mejor aporte que pueden hacer".



"Va a depender mucho de cada uno de nosotros la actitud que tomemos de ser protagonistas y de trabajar para dar vuelta votos en forma muy concreta", subrayó y también les solicitó "organizarse y seguir fortaleciendo las redes y grupos de Whatsapp y redes de grupos de personas que quieren colaborar".



"A eso le vamos a agregar algo que para nosotros es central que es aumentar la escucha, salir de vuelta con mesas, con timbreos y con la fuerte vocación de escuchar y una agenda cargada de propuestas, de esperanza y de futuro", añadió.



El jefe de Gabinete también remarcó que se pondrá énfasis en "mejorar mucho todo lo que tiene que ver con la fiscalización y en poner mucho foco en un mensaje positivo, de valores, de identidad y también de explicarle a los argentinos por qué votando por Juntos por el Cambio podemos vivir mejor hacia el futuro".



"Quería adelantarles estas ideas y agradecer los mensajes de apoyo. A meterle mucho estas semanas que tenemos por delante", expresó en el mensaje enviado esta tarde.