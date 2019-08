Más gente en los súper por el miércoles de descuentos

| Publicado en Edición Impresa

En medio de la suba generalizada de precios, muchos comercios apostaron ayer al “súper miércoles” en el cual los portadores de tarjetas de débito o crédito del Banco Provincia se ven beneficiados con un 50% de descuento, de modo tal que aprovechan para realizar compras de todo tipo de productos.

La medida, que también regirá el miércoles próximo, hizo que los supermercados presentaran un aspecto muy diferente al de los días corrientes en esta época de vacas flaquísimas.

Como se sabe, las operaciones tienen un tope de reintegro de 2.000 pesos, que los consumidores podrán percibir en sus cuentas dentro de los diez días posteriores a la realización de la compra.

“Llevo muchas cosas y no gasté tanto. Hay que aprovechar los descuentos. Si puedo, volveré el próximo miércoles”, dijo Antonia al salir de un comercio de 45 entre 2 y 3.

Otra mujer apuntó: “noté un poco de diferencia en los precios, pero yo no dejo de ver lo que le sucede a la mayoría de la población; a la gente no le alcanza el dinero”. Detalló que llevaba a su casa “varios kilos de carne” para poner en el freezer.

En City Bell, Marcela comentó que cargó un chango “por 5.000 pesos” y enfatizó que no vio reflejado el descuento del IVA. “En casa somos cinco. De manera que, con muy buena voluntad, este chango me dura una semana”, relató la vecina, para contar que “hay varios productos de los que me privo, como por ejemplo carne y galletitas. Opto por segundas o terceras marcas. No hay muchas opciones. Con los precios cuidados, una marca de yerba estaba a 110 pesos”, finalizó.

Vale destacar que en la promoción están incluidos alimentos frescos, frutas y verduras, carnes (tapa de asado, paleta y roast beef), cortes de cerdo nacionales, bebidas sin alcohol, artículos de limpieza y productos de precios cuidados.