Abigail Magistrati, la gimnasta platense que no para de crecer y sueña con un Juego Olímpico

Por ADRIÁN D'AMELIO

Se llama Abigail Magistrati. Nació en La Plata hace 15 años y es una de las mayores promesas de la gimnasia artística de nuestro país. Acaba de participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 cumpliendo una destacada labor, ya que llegó a las finales de los ejercicios de barras paralelas y piso.

Físicamente es diminuta. Mide 1,51 metros y pesa 47 kilogramos, pero es locuaz a la hora de hablar saludo. Contesta de manera segura y con una sonrisa cada respuesta.

“Creo que mi desempeño en los Juegos Panamericanos estuvo bien; aunque creo que los nervios me traicionaron y me jugaron un papel en contra, porque tuve algunos errores que no suelo cometer. Aunque mi paso por Lima lo tomo con aprendizaje, ya que era la primera vez que participaba en un certamen de semejante relevancia”, comenta Abigail en su visita a la redacción de este diario.

Si bien todavía es una niña, Abigail comprendió se encuentra dentro de la gama de los deportistas de alto rendimiento, pero por sobre todas cosas lo que hace le gusta, disfruta de la gimnasia y sin ningún tipo de presión.

Aunque para Abigail poder estar en el seleccionado argentino de gimnasia artística es un “sacrificio enorme” a diario. “Me levanto todos los días a las 5 y media de la mañana. Desayuno y después mi papás me llevan hasta la terminal de micros donde tomo un colectivo hasta el Cenard. Ahí entreno de lunes a sábado en doble turno. A la tarde regreso a casa cerca de las 7. Ceno y después a dormir”, resume su día la chiquita que vive en la barriada de Los Hornos.

Abigail se inició en la gimnasia artística cuando apenas tenía 3 años, en el Club Villa Elvira, donde acompaña a su hermana mayor Marisol. Ella se enganchó y siguió. Luego pasó a Everton, donde se cruzó con la profesora Julieta García, quien fue que la llevó a una preselección al Cenard. Superó la prueba y a los pocos meses comenzó a entrenar con el equipo nacional.

Estudia a “distancia”, vía Internet, como la mayoría de los deportistas de alto rendimiento. Comenta que le “cuestan” dos materias: Matemáticas e Inglés, pero se esfuerza para mejorar día a día. Le encantan las empanadas de carne que hace su mamá, disfruta andar en caballo y en un futuro quiere seguir la carrera de psicología.

Cuenta que en la Villa Panamericana se topó con muchos atletas, pero aquel que más le llamó la atención fue el basquetbolista Luis Scola (2,06 metros). “Es realto -dice con una sonrisa pícara- se paró y me saludó. Fueron días muy lindos, que disfruté muchísimo. En la habitación estaba con el resto de las gimnastas argentinas y algunos días también estuvo con nosotras Gigi Soler, la patidora que sacó medalla de plata”, recuerda.

En los próximos días estará compitiendo en el Campeonato Nacional de San Jorge Santa Fe, en Santa Fe, de donde saldrá el equipo argentino que competirá en el Mundial de Alemania; mientras tanto Abigail Magistari, la más pequeña de la delegación argentina en Lima 2019, disfruta de la gimnasia y sueña con algún día participar de un Juego Olímpico.