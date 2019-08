En la zona del Parque Saavedra siguen sin agua y los vecinos están desesperados

Las quejas ya llevan varios días. En algunos lados falta presión y otros ni siquiera hay una gota

El barrio del Parque Saavedra sigue en jaque por la escasez de agua de red y en medio del hartazgo los vecinos siguen reclamando y manifestando principalmente los trastornos que vienen padeciendo en sus hogares.

"Hace más de una semana que estoy sin servicio de agua por falta de presión como en toda la zona. Pedí ya 4 veces en Absa el servicio de carga de agua alternativo que ofrecen. No me dan solución. Me toman el reclamo pero nada más. Tengo dos criaturas y se dificulta mucho", dijo una vecina desesperada de la zona de 14 y 63 y agregó: "Me dijeron que el problema de la usina de Bosques es complejo, que va a llevar más tiempo de lo previsto".

Otra de las vecinas que se comunicó de la zona de 68 entre 5 y 6, manifestó: "Mis vecinos y yo llevamos 16 días sin agua. Me comunico a diario para reclamar y aducen qué se rompió una bomba en la Usina de Bosque y qué no la pueden reparar. Me hicieron saber qué no habrá descuento alguno en la facturación lo cual me parece totalmente injusto".

Patricia, otra de las usuarias dijo que "la empresa no soluciona nada. No mantiene las bombas los usuarios pagamos un servicio que no tenemos".