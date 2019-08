Se estiran las penurias por la escasez de agua potable y en Parque Saavedra no dan más

Los vecinos llevan dos semanas con problemas. Aseguran que el martes van a encarar arreglos en 19 y 66 para mejorar el servicio

Unos abren las canillas y no sale ni una gota de agua. Otros, con algo más de suerte, ven correr apenas un “hilito” del vital líquido, lo que les sirve para cubrir algunos menesteres básicos, pero nada más. Bañarse o usar los sanitarios, a esta altura, es casi un sueño.

Así lo cuentan los vecinos de Parque Saavedra y adyacencias, que no dejan de quejarse por las graves falencias del servicio que brinda la distribuidora Absa y que suma a otros sectores de la Ciudad, como El Mondongo. “Nunca tuvimos un suministro óptimo. Pero por lo menos algo de agua había. Ahora ni eso. Ya llevamos dos semanas así”, denunció Andrea Rodríguez, una frentista que llamó al diario desde la zona de 14 y 62.

Claro está que no fue la única. Hace al menos 15 días que numerosos vecinos conviven con el calvario de la escasez de agua y nadie les da una respuesta concreta sobre qué es lo que sucede con el servicio. Anoche la empresa Absa anticipó que continúan las reparaciones en la Usina Bosque y que el martes van a encarar arreglos en 19 y 66 para “una mejor distribución del servicio hacia la zona del parque Saavedra”.

Casi todo el barrio sigue en jaque por la “sequía” y, en medio del hartazgo, los vecinos continúan reclamando y manifestando los trastornos que padecen en sus hogares.

“Hace más de una semana que estoy sin servicio de agua por falta de presión como en toda la zona. Pedí ya 4 veces en Absa el servicio de carga de agua alternativo que ofrecen. No me dan solución. Me toman el reclamo pero nada más. Tengo dos criaturas y se dificulta mucho”, dijo una vecina desesperada de la zona de 14 y 63 y agregó: “Me dijeron que el problema de la Usina de Bosque es complejo, que va a llevar más tiempo de lo previsto”.

Otra mujer que se comunicó de la zona de 68 entre 5 y 6, manifestó: “Mis vecinos y yo llevamos 16 días sin agua. Me comunico a diario para reclamar y aducen que se rompió una bomba en la Usina de Bosque y qué no la pueden reparar. Me hicieron saber qué no habrá descuento alguno en la facturación lo cual me parece totalmente injusto”.

Patricia, otra de las usuarias dijo que “la empresa no soluciona nada. No mantiene las bombas los usuarios pagamos un servicio que no tenemos”.

“Acá en calle 22 entre 70 y 71 seguimos sin agua por una pérdida de agua en la vereda. En casa no tenemos agua desde el 8 de agosto. Ya hicimos los reclamos a todos lados, dijeron que venían hoy y hasta ahora no aparecieron”, se quejó otra vecina.

Desde Absa aclararon anoche que “continúan las tareas de mantenimiento y reparación de un equipo de bombeo en la Usina Bosque”.

Al respecto, agregaron que “para una mejor distribución del servicio hacia la zona de parque Saavedra, además, el próximo martes se realizará el recambio de tres válvulas sobre dos cañerías de 150 y 200 milímetros en 19 y 66”.

Por último recordaron que “que, en caso de ser necesario, tanto establecimientos educativos como centros de salud y usuarios que lo requieran, pueden solicitar la asistencia de camiones cisternas al 0800 999 2272”.