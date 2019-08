Messi quedó afuera del partido ante Real Betis

| Publicado en Edición Impresa

Lionel Messi no se entrenó ayer junto con el plantel de Barcelona y finalmente quedó excluido de los concentrados para recibir hoy a Betis (a las 16, hora de Argentina), por la segunda fecha de España.

El rosarino faltó al entrenamiento previo al encuentro, que se llevó adelante en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, y el club informó que aún sigue con su proceso de recuperación de la lesión en el sóleo derecho.

“No podemos forzar. No podemos dar un paso atrás. Si Leo no está al cien por cien no podemos hacerlo”, reconoció el entrenador, Ernesto Valverde, en la conferencia de prensa.

En tanto que ayer, el Real Madrid no pudo con el Valladolid, y terminó 1-1. Además, Osasuna 0, Eibar 0; Celta 1, Valencia 0 y Getafe 1, Bilbao 0. Hoy, Alavés-Espanyol; Mallorca-Real Sociedad; y Leganés-Atlético de Madrid.