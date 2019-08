Nutrida marcha en plaza San Martín de familiares de víctimas de "gatillo fácil"

Se congregaron este lunes por la tarde bajo la consigna "ni un pibe menos, ni una bala policial más"

Familiares de víctimas asesinadas por la policía, entre ellos la madre de la adolescente muerta en San Miguel del Monte en mayo último, marcharon hoy en nuestra ciudad para exigir "ni un pibe menos, ni una bala policial más".

"No somos peligrosos, estamos en peligro", coreó un grupo de adolescentes en una intervención artística que realizaron en plaza San Martín, hasta donde marcharon el Colectivo contra el Gatillo Fácil de La Plata, que congrega a organismos de derechos humanos y a familiares de las víctimas, con el fin de denunciar los casos de adolescentes y jóvenes asesinados por fuerzas de seguridad.

Yanina Zarzoso, mamá de Camila López, la menor de 13 años, asesinada el 21 de mayo junto a tres amigos en San Miguel del Monte, contó que "vine para seguir reclamando justicia, para hacer visible lo que le pasó a mi hija y sus amigos, y que sea justicia verdadera, que los imputados queden presos hasta el juicio".

"A la vez, marchar me sirve para atravesar el duelo, me siento útil, me contacto con gente que pasó lo mismo que yo, y esa es mi manera de salir adelante", dijo la mujer, embargada de emoción.

Zarzoso se refirió así a cuatro de los 13 imputados de la causa por la Masacre de Monte, que fueron liberados y a quienes "duele ver sus fotos en las redes sociales, paseando por la laguna o comprando en shoppings".

Sandra Gómez, madre de Omar Cigarán, asesinado por la policía en febrero de 2013, explicó que "marchamos hoy para exigir ni un pibe menos ni una bala más policial".

"Queremos visibilizar todos los casos de gatillo fácil que ha habido, que se oiga la palabra de los familiares y decir que el Estado es responsable y nosotras las madres de los chicos asesinados nos plantamos y decimos que no queremos que nos maten un pibe más", destacó.

Mirna Gómez, esposa del albañil Andrés Núñez, torturado y asesinado en 1990 en La Plata, aseguró que "el Estado es responsable de lo que hace la policía, queremos que no haya un pibe menos más asesinado por policías que a veces los persiguen por su aspecto, por su vestimenta, por ser morocho, no queremos más muertos por la policía".