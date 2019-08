Opinan los lectores

| Publicado en Edición Impresa

Historias con IOMA



Marta Sagastume afirma: “La mamá de un usuario de IOMA se acerca a un mostrador (en 7, 41 y 42) para realizar un trámite. La atiende G., quien le comunica amablemente que debe hacer dicho trámite en una ciudad a unos 100 km de La Plata. La señora abre los ojos, sus blancos cabellos se erizan, su cara se demuda. (Del trámite depende la salud de su hijo) ¿Cómo ir hasta allá? ¿Y si falta algo y la hacen volver? ¿Cómo hacer? G. le dice que hable con L., de mayor jerarquía. La señora se acerca a otro mostrador y se encuentra con L., que la escucha y trata de buscar una solución. La encuentra y pide sólo que, después de pagar, le lleve una constancia de pago. La señora le da un beso de agradecimiento. Reflexión: la señora se pregunta: ¿Por qué entre nuestros políticos y gobernantes hay tan pocas personas que escuchen a la gente, que solucionen problemas con imaginación y criterio? ¿Por qué si hay en el país tantas personas que trabajan bien, honestamente, no llegan a tener poder? ¿Por qué los que vivimos en este querido y triste país donde ‘el que no llora no mama y el que no afana es un gil’ no logramos hacer nada al respecto?”.