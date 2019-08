En una pelea recibió un tiro en la cara, le sacaron las zapatillas y se salvó

| Publicado en Edición Impresa

No trascendió por qué se pelearon, pero se sabe cómo terminó la disputa: a los tiros y con un joven herido en la cara, aunque - increíblemente- fuera de peligro. Aunque trascendió en las últimas horas, el caso ocurrió el viernes a las 22.30 en un kiosco de 413 y 155, de Arturo Seguí. Según los familiares de la víctima, dos hermanos, Maximiliano (27) y Miguel Ortiz (32), fueron a ese lugar “a comprar una cerveza”. “Tocaron la puerta y salió un hombre armado con una pistola calibre 22”, le dijo a EL DIA Itatí Alegre, mamá de ambos jóvenes. En ese instante, “este sujeto lo empezó a pelear a Maxi y su hermano le dijo que si largaba el arma lo podían arreglar como hombres”, agregó. Sin embargo, y siempre de acuerdo a lo manifestado por Alegre, el agresor “le disparó tres veces a Miguel, pero la bala no salió”. La cuarta vez que lo intentó, le acertó a Maximiliano en el rostro. Antes de huir, y de que llegaran los primeros patrulleros, los agresores le robaron las zapatillas a la víctima. Él vive a cuatro cuadras del lugar donde lo balearon, y fue trasladado al hospital San Roque, primero y luego al San Martín, donde los médicos observaron con asombro que el plomo le quedó alojado entre los ojos tras ingresarle por la nariz y hacer un recorrido en el que no afectó órganos vitales.

Por la gravedad de la herida (no por sus secuelas) el caso se caratuló como “tentativa de homicidio”, investigación de la que se ocupó el personal de la comisaría Duodécima bajo la instrucción del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Luego de identificar a los presuntos autores, esos policías allanaron tres domicilios de Arturo Seguí. En uno de esos domicilios, situado a siete cuadras de la escena, secuestraron 5 municiones del .22 y detuvieron a uno de los dos sospechosos, se informó. El otro imputado no pudo ser localizado en su domicilio. Y no está claro cuál de los dos abrió fuego contra el cuerpo de Ortiz.

El detenido quedó a disposición del fiscal Condomí Alcorta, que lo indagó en las últimas horas. Mientras tanto, los investigadores siguen buscando el arma implicada en el ataque y al prófugo.