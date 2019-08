En Italia, Conte seguirá como primer ministro

| Publicado en Edición Impresa

ROMA

Después de una jornada tensa, la principal fuerza opositora, el Partido Demócrata (PD) anunció ayer que levantó el veto que había impuesto a la continuidad de Giuseppe Conte como primer ministro, lo que acerca posiciones con el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) para formar una nueva coalición de gobierno y evitar unas elecciones anticipadas.

Desde temprano el centrista PD y el antisistema M5S negociaron a contra reloj, mientras el presidente de la República, Sergio Mattarella, comenzaba la segunda y última ronda de consultas para definir si existe una nueva mayoría parlamentaria para formar gobierno, tras la renuncia de Conte y la ruptura de la alianza con la ultraderechista Liga de Matteo Salvini la semana pasada.

Hoy miércoles Mattarella terminará con las consultas a los líderes de los partidos políticos con presencia en el Parlamento y deberá anunciar si encarga la formación de un nuevo gobierno a algunos de ellos o, si ante la ausencia de una coalición mayoritaria, debe convocar a elecciones anticipadas.

En la mañana de ayer, el M5S había empezado las negociaciones ratificando su posición. “Volveremos a encontrarnos con el PD cuando den el visto bueno al encargo (para formar gobierno) a Conte. No habrá ninguna otra reunión hasta que hayan aclarado oficialmente su posición sobre Giuseppe Conte”, sentenció el partido en un comunicado.

Poco después, el vocero del PD en la Cámara de los Diputados, Graziano Delrio, anunció a la prensa que su partido había decido no imponer ningún veto contra Conte y, por lo tanto, se reanudaban las conversaciones. Con esta declaración quedaba claro que la posición del ex premier Matteo Renzi, el líder de facto del partido, había primado y el PD estaba dispuesto a ceder para no ir de nuevo a las urnas. Al igual que Renzi, Conte prefiere evitar ir a elecciones anticipadas, por miedo a un voto castigo. (EFE)