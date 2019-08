Vidal lanzó una arenga a sus funcionarios: “Si hay algo que no puedo es darme por vencida”

Por JOSÉ PICÓN

María Eugenia Vidal se paró frente a un nutrido auditorio integrado por unos 400 funcionarios de su equipo. Con tono firme, lanzó un arenga a pocos días del inicio de lo que quizás sea la campaña electoral más compleja que deba enfrentar. “Si hay algo que no puedo es darme por vencida”, disparó.

La Gobernadora buscó inyectar ánimo a su tropa luego de la amplia derrota electoral en las Primarias donde quedó a casi 20 puntos del candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof. Por eso habló de los “imposibles” para referirse al enorme desafío que asumirá pero al que comprometió a todos. De hecho, la estructura jerárquica de cada ministerio tendrá a cargo el trabajo territorial en distritos clave del Conurbano.

“Este momento pone a prueba nuestra vocación, nuestra vocación política, nuestra vocación de servicio. Porque es fácil tener vocación con un cargo, ahora es donde la vocación nos interpela”, lanzó de arranque la Gobernadora.

Acaso otra definición blanqueó como ninguna otra la empinada cuesta que deberá emprender el oficialismo en busca de la cima dorada que esconde el premio mayor de la continuidad en el poder más allá del 10 de diciembre. “Yo puedo atravesar otra derrota, otra victoria, puedo empezar de nuevo el 10 de diciembre, pero hay algo que no puedo, y no me voy a aceptar de mi misma y no se los voy a aceptar a ustedes, y es darme por vencida”, definió.

“Porque si no nos dimos por vencidos en todos esos imposibles que enfrentamos a lo largo de estos 3 años y medio, ¿ustedes creen que nos vamos a dar por vencidos en los próximos 60 días? No, claro que no. Porque hay millones de bonaerenses que ya nos eligieron a los que no podemos dejar huérfanos”, abundó.

Vidal fue aplaudida varias veces y aprovechó para redoblar la apuesta. “Están esperando nuestro liderazgo, el sábado salieron solos a la plaza, sin que nadie los convocara, a decir ´che, acá estamos, ¿dónde están ustedes?´. Ellos esperan que los representamos, y a los que dejamos de escuchar, lo que esperan es que volvamos a escucharlos”, añadió.

La charla de Vidal a sus funcionarios ventiló alguna intimidad sobre ciertas tensiones que se cocinan en el poder. Por caso, la mandataria blanqueó que llegó unos minutos tardes a la reunión porque estaba hablando por teléfono con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. “Le dije que lo único que le tiene que importar son los argentinos”, señaló.

Luego, retomó la arenga a los funcionarios. “Les estoy pidiendo que demos la pelea los próximos 60 días, pero no para conservar nuestros cargos, no para que yo siga siendo gobernadora, para sostener esa épica de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, de que esta provincia es el lugar donde vale la pena cambiar, de que este es el lugar donde tenemos que hacer la diferencia. Si lo hacemos, y salimos a dar la pelea, por los bonaerenses no por nosotros, créanme que el 27 de octubre vamos a estar muy orgullosos”, precisó.



También habló el jefe de Gabinete, Federico Salvai. “Cada voto cuenta, hay mucha gente que no fue a votar, hay mucha qué hay que convencer y hay mucha que sí nos votó y espera una respuesta de parte de nosotros y por ellos vamos a trabajar”, señaló.