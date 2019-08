Sigue la turbulencia financiera, con nuevas subas del dólar y del riesgo país, y caída de los bonos

El Banco Central vendió U$S 367 millones para contener el alza del billete, que llegó a cotizar hasta 62 pesos. Caída de los títulos públicos

La cotización del dólar subió ayer $1,51 a nivel minorista, al cerrar a un promedio de $60,17, en una jornada en la que el Banco Central vendió U$S 367 millones de las reservas para abastecer la demanda del mercado.

En tanto el riesgo país volvió a subir 111 unidades, hasta 2.112 puntos básicos, lo que derrumbó la cotización de los títulos nominados en dólares, que cayeron hasta casi 14%. La Bolsa porteña en cambio, cortó una racha negativa de cuatro jornadas y ayer subió casi 3,4%.

Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron ayer en US$ 56.950 millones, informó la entidad en su resumen diario de Variables Financieras. De esta forma, las reservas quedaron US$ 523 millones por debajo del cierre de ayer (US$ 57.473 millones).

FUERTE DEMANDA DE BILLETES

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense se incrementó $1,80, hasta $58,10 para la venta, en una rueda en la que el volumen de negocios del mercado de contado rondó los US$ 760 millones y US$ 1.360 millones en contratos de futuro del Rofex.

“La demanda por cobertura y la escasa oferta genuina volvieron a requerir del auxilio oficial para acotar parcialmente la suba de hoy (por ayer)”, dijo el analista Gustavo Quintana.

Al sumar los U$S367 millones vendidos por el Central, más los U$S60 millones colocados en nombre del Tesoro, la intervención oficial sumó un total de US$ 427 millones.

En una jornada de alta volatilidad, el mercado de divisas actuó ayer bajo presión desde el inicio mismo de la rueda y en algunos bancos la punta vendedora se negoció a $62 pesos por unidad.

Para calmar esta situación, el Banco Central llevó a cabo siete licitaciones, en las que ofertó un monto total de US$ 700 millones.

En la primer subasta el precio promedio fue de $58,72, mientras que en la última licitación se ubicó en $58,05.

Hasta el momento el récord nominal en lo que respecta a la cotización minorista del dólar se registró el martes 14 de agosto, cuando alcanzó un máximo promedio de $62,17.

En lo que respecta a las Leliq, ayer el Banco Central adjudicó $200.413 millones, sobre un vencimiento total de $245.489 millones, con lo que dejó sin renovar $55.076 millones.

A diferencia de las cinco ruedas previas, ayer la autoridad monetaria recortó 0,005 puntos porcentuales la tasa de interés de la política monetaria, al quedar en un promedio de 74,983%, tras alcanzar el martes un nivel récord de 74,988%.

En los préstamos intradiario o call money, la tasa se ubicó en torno a 71%, mientras que en swaps cambiarios se pactaron negocios por US$ 19 millones.

En el mercado de futuros del Rofex se movieron negocios por un monto total de US$ 1.360 millones, cifra 14% mayor a la de la víspera.

Como en las jornadas previas, los plazos más cortos concentraron alrededor de 60% de los contratos pactados y los precios finales para los meses de agosto y septiembre terminaron en $58,65 y $65,60, respectivamente; mientras que para fin de año se ubicó en $82,50.

EL RIESGO PAÍS SIGUE EN ALZA

El riesgo país continuó escalando ayer luego de alcanzar el martes un nuevo máximo de más de 14 años, lo que produjo un generalizado desarme de posiciones por parte de inversores temerosos, frente a una creciente incertidumbre financiera y política disparada por el resultado en las elecciones primarias.

El índice medido por la banca JP.Morgan avanzó 111 unidades, hasta 2.112 puntos básicos.

Esta suba refleja la aversión de los inversores al riesgo argentino, con ventas generalizadas de los bonos y las acciones, al tiempo que sigue la huida al dólar.

La nueva esclada del riesgo país, derrumbó el precio de los bonos. Entre los títulos nominados en dólares, el Bonar 2024 retrocedió un 7,4%; el Bonar 2020, un 13,95%; y el Discount, un 6,3%.

Los principales títulos dolarizados (cotizantes en pesos) también operaron en terreno negativo: el Bonar 2024 cedió un 1,7%, el Bonar 2020 descendió un 9,15% y el Discount bajo ley argentina bajó un 1,35%.

“En cambio, los bonos continúan pesados y así es que pierden en sus cotizaciones en dólares, dado que siguen prevaleciendo las ventas a pesar de las deprimidas paridades que ya reflejan los títulos”, destacó el economista Gustavo Ber.

Eduardo Fernández, de Rava Bursátil, señaló que los papeles argentinos tuvieron “otra jornada muy complicada debido más que nada a la gran incertidumbre que hay en el país a nivel político y financiero”.

“Los inversores siguen desconfiando de lo que pueda suceder mas allá de octubre, y por ende continúan con el proceso de dolarización de carteras”, enfatizó.

SUBIÓ LA BOLSA

El índice Merval de la bolsa porteña ganó ayer un 3,4%, a 25.458 unidades, pese a lo cual acumula una pérdida del 42,6% en dos semanas y media. Las principales alzas fueron las acciones de Cresud (9,5%), Telecom (6,4%) y BBVA Banco Francés (5,9%). Las mayores bajas, Transportadora de Gas del Norte (-9,9%) y Comercial del Plata (0,9%).

En Nueva York, tras los fuertes retrocesos de las jornadas previas, los papeles de empresas argentinas que cotizan a través de ADRs no lograron mostrar un comportamiento uniforme. Entre las que más subieron estuvieron Cresud (4,5%), Irsa (4,3%), Ternium (2,5%); en las que más bajaron, Edenor (6,1%), Corporación América (2,8%), Macro (2,1%), YPF (1,6%), Loma Negra (1,4%).