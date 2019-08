Vivir con miedo al lado de la UOCRA: "Escuchamos no menos de 10 tiros"

El relato en primera persona de un nuevo capítulo de terror para los que viven en la cuadra de 50 entre 3 y 4

Los vecinos de la sede de la UOCRA sumaron un nuevo capítulo de terror. El día que el gremio se mudó de 44 entre 4 y 5 a 50 entre 3 y 4 les cambió la vida por completo. Pero fue esta madrugada cuando la situación tocó su punto máximo: balearon el frente del edificio sindical.

Carolina Ventafrida vive en la cuadra y ya había hablado con EL DIA tiempo atrás junto a otro grupo de frentistas para expresar cómo es vivir en esa zona (VEA.- Vecinos de la UOCRA juntan firmas, hartos de la vida alterada). Esta mañana, en diálogo con eldia.com relató lo sucedido en las últimas horas. "Escuchamos muchos tiros, no menos de diez", confesó esta vecina que no puede salir de su asombro por los últimos acontecimientos.

A la hora de hablar de cómo es el barrio manifestó que "ésta era una cuadra tranquila, típica de un barrio. Desde que llegó la UOCRA hay tres filas de autos, las veredas llenas de gente y para entrar a tu casa tenés que pedir permiso". En tanto aclaró que "nunca tuvimos problemas de violencia con ellos estando presentes. Sí mi auto tiene una patada, y fue un día que se enojaron porque pedí permiso para entrar a mi casa. Al de mi hijo lo rayaron de punta a punta porque estacionó en un sector que dicen es de ellos. Igualmente no todos son así porque algunos son correctos".

Luego de contar que tuvo que poner rejas y opacar el vidrio "para que no me miren para adentro", Carolina sostuvo: "hay un sector del barrio que parece Palermo Hollywood, y éste parece La Matanza. No es por discriminar, sino por la inseguridad. Llamás a la policía y no viene, llamás porque estacionan autos en la puerta de tu casa y tampoco vienen. Es un caos. Espero volver a la normalidad. Hablamos con el dueño de la casa, pero veremos qué es lo que pasa".

Tal como en exclusiva informó eldia.com en las primeras horas de hoy, en medio del conflicto entre las facciones de la UOCRA, que recrudeció el pasado lunes con graves enfrentamientos en las inmediaciones de la planta de YPF, en Ensenada, desde la gestión interventora denunciaron el ataque a tiros a la sede administrativa en pleno centro platense. Según se informó, la denuncia por este hecho será formalizada en las próximas horas y se buscará dar curso a una investigación en la esfera judicial. Esta mañana, mientras tanto, se realizaban en el lugar las primeras diligencias policiales.

Voceros del gremio de la construcción denunciaron que esta mañana los trabajadores que concurrieron a la sede administrativa para retomar con las actividades se toparon con una serie de agujeros en una de las cortinas de las ventanas que dan a la vereda. A raíz de este panorama y bajo sospechas de que pudiera tratarse de un tiroteo contra el inmueble, desde la gestión interventora dieron aviso inmediato a la Policía. "Nos hemos encontrado con cuatro tiros en la ventana", dijo un portavoz del sindicato. Luego de las primeras diligencias policiales por parte de efectivos de la Comisaría 1ra de La Plata, se reportó en principio que se trató de un descargo de al menos quince tiros contra la sede y que ya llevaban encontrados cuatro casquillos de bala.