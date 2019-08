Taxistas oficializaron el pedido de aumento de la tarifa y buscan llevar la bajada de bandera a $40

| Publicado en Edición Impresa

Los propietarios y choferes de taxis coincidieron en pedir formalmente una suba del 30 por ciento en la tarifa del servicio y de este modo, de aprobarse, la bajada de bandera pasaría a costar 40 pesos y la ficha 4,50 pesos.

Desde el Sindicato Unión Conductores de Taxímetros de La Plata, presentó ayer la nota formal para reclamar la suba de la tarifa. Los propietarios lo concretaron a última hora del martes pasado.

Desde febrero pasado, cuando se aplicó el último aumento, la bajada de bandera cuesta 30 pesos y cada ficha que cae es de 3,50 pesos.

“AUMENTO O ESCRACHE”

En la nota presentada ayer ante la presidencia del Concejo Deliberante platense, los taxistas piden que se trate con urgencia el aumento de la tarifa para este servicio de pasajeros, y remarcan que “si no atienden nuestro reclamo de forma urgente vamos a organizar escraches a los ediles no den el aumento”, según afirma el dirigente sindical de los taxistas, Juan Carlos Berón.

En el mismo texto, los taxistas remarcan que “la situación económica de los choferes y propietarios de taxis es crítica, hoy los choferes con lo que ganan trabajando apenas pueden comer una vez al día, y ni que hablar de pagar las necesidades diarias”.

La nota al Concejo Deliberante agrega: “Si no atienden nuestro reclamo de forma urgente, nos vamos a ver en la obligación de movilizar y organizar escraches a los concejales que no nos den el aumento, ya que de ello dependen poder subsistir nuestros trabajadores y hacerle frente a esta crisis económica de la cual nuestro sector no escapa”.

Tras la última devaluación iniciada el 12 de agosto, los costos de los taxistas aumentaron en los últimos días entre un 20 y un 30 por ciento según planteó Gustavo Vitale, titular de la Unión Propietarios de Autos Taxis (Upat).

Los dueños de los coches también plantean la necesidad de “terminar con el transporte ilegal”.