Vivió en La Plata y lo buscan desde hace tres meses: ¿Quién es el destacado operario?

Se trata de Sergio Germán Basly Jalvez, de 66 años, un ex vecino platense que hace un tiempo se radicó en Santa Cruz junto a su esposa, quien denunció que no se tiene novedades de él desde el 30 de mayo. Había viajado por trabajo a Puerto Madryn, donde le perdieron el rastro. Hay una investigación judicial en marcha

Un hombre que estuvo afincado en La Plata y se mudó a la ciudad sureña de Puerto San Cruz es intensamente buscado por su esposa desde hace casi dos meses y medio. Se trata de Sergio Germán Basly Jalvez, de 66 años, quien en el mes de abril se trasladó de la ciudad santacruceña a Puerto Madryn, en Chubut, para desempañarse como gruista (operador de grúas).

Su pareja, Estela María Lavallén, de 55 años, aseguró que perdió comunicación con Sergio el pasado 30 de mayo. La mujer dije sentirse desesperada por el misterioso paradero de su marido. A su vez, expresó que está atravesando por una situación inusual, ya que si bien él viajó toda su vida por su profesión de gruista jamás se ausentó sin avisarle.

En este marco, Estela radicó una denuncia que avanza en la fiscalía de Puerto Santa Cruz, ciudad en la que vive actualmente y donde permaneció mientras Sergio se desempeñaba en Puerto Madryn.

"Él estaba disconforme con la empresa en Madryn -Román S.A.- y tenía ganas de irse a trabajar a otro lado. Estaba gestionando un nuevo empleo", deslizó.

Sin embargo, luego de mantener una conversación telefónica con su esposo el 30 de mayo, no supo más nada de él. En la empresa donde trabajaba, según dijo, tampoco saben dónde está. "Ellos dicen que él renunció, pero no hay ningún documento que esté firmado por él que compruebe eso. Ahora la Justicia está investigando", detalló.

En medio de la angustia dijo que mantuvieron siempre una comunicación cálida y fluida, por eso se siente extrañada por su desaparición. En ese sentido recordó que hacia finales de mayo "yo recibo un llamado de él diciéndome que tenía estropeado el teléfono. Estábamos esperando hace dos años que la firma le diera un celular, pero jamás cumplió con eso".

Recuerda que en la última charla que mantuvieron “él me dice que pensaba trabajar en otra compañía, que iba a cambiar por todas las impurezas que íbamos encontrando en Román S.A.", comentó. Ya el 31 de mayo no pudo volver a entablar con Sergio, el teléfono no atendía y tampoco se lo pudo ubicar en su domicilio de Madryn.

Respecto de la nueva propuesta laboral de Sergio, señaló que "existía la posibilidad de que otra empresa lo llevara a trabajar a los campos eólicos". Sin embargo, guiada los avances judiciales, sostiene que es poco probable que haya recalado en esa propuesta.

Estela contó que su marido "se capacitó cinco años en Francia y en Arabia Saudita” y que “es uno de los cinco gruistas del país capaz de manejar grúas de gran porte como las que hay en Europa, por lo cual suele ser convocado por importantes firmas para grandes obras que se desarrollan en el país”.

A raíz de su profesión, Sergió vivió en distintas ciudades del país y en 2005 conoce a Estela, en La Rioja. Tres años más tarde se casaron y mantuvieron "ese ritmo de vida nómade", hasta que en 2010 recalaron en la localidad platense de Ringuelet, donde permanecieron hasta 2015. "En ese tiempo trabajó mucho en el Estadio Unico", sostuvo su esposa

Angustia y esperanza

Aunque las novedades sobre Sergio son muy escasas, no pierde las esperanzas de encontrarlo, ya que no hace mucho, a finales de julio, los investigadores detectaron un movimiento de su tarjeta de débito del Banco Galicia. "Se pagó el seguro de su auto en una oficina de la aseguradora de Puerto Madryn, así que se espera que las cámaras de seguridad y el personal de la compañía puedan aportar información. Suponemos que lo pagó él porque era su tarjeta".

Estela indicó que Sergio sufre problemas de presión y todos los días, por prescripción médica, debe ingerir una pastilla para mantenerse la estabilidad. En su pensamiento teme que él haya caído en un pozo psicológico y que por una eventualidad de este tipo la esté pasando mal. Pues no encuentra otros motivos que justifiquen su ausencia.

Mientras aguarda novedades desde la fiscalía, Estala describió que su marido “tiene una estatura de poco más de 1.70, cabello blanco lacio, bigotes y ojos marrones oscuros”. “Una particularidad suya es que siempre viste jean y zapatillas", puntualizó. Sin embargo, dejó entrever que "no sé cómo lucirá él ahora".

Por último, para continuar con los aportes para la localización de Sergio, dio otro dato más: se desplaza en un Citroën Picasso -chapa patente NRM 766-. Cree que difundiendo en la comunidad detalles del vehículo de Sergio a lo mejor se pueda facilitarle su ubicación.