AUDIO. Mincarelli sostuvo que "llegó el momento de la recontrucción de Berisso"

El precandidato a intendente de Berisso, Juan Ignacio Mincarelli, brindó este jueves una entrevista a La Redonda 100.3 en la que se refirió a las PASO que se celebrarán este domingo y en la que también hizo un análisis sobre las problemáticas y desafíos que enfrenta la ciudad y cómo se encararán esos puntos en el caso de que su espacio se imponga en las elecciones de octubre.

Con respecto a la interna en el Frente de Todos, manifestó que la candidatura a la intendencia por este espacio se definirá entre dos precandidatos y que "más allá de quién gane esperan que a partir del 12 de agosto puedan trabajar todos juntos para poder llevar a cabo en octubre una buena elección y gobernar a partir de diciembre".

"Estamos desarrollando una propuesta que se basa en un recambio generacional, en una administración transparente para la ciudad de Berisso, esa es nuestra idea base sobre la cual estamos caminando casa por casa, día tras día en todos los barrios" indicó al tiempo que remarcó que "hay que pasar las PASO para empezar a pensar en un Berisso más limpio, más seguro, más ordenado, con una gestión transparente que esté presente en los barrios y yo creo que todos unidos vamos a poder dar un buen triunfo para poder gobernar a partir de diciembre".

Al ser consultado por la desaceleración del crecimiento de la localidad desde el punto de vista comercial e infraestructura, Mincarelli precisó que "llegó el momento de la recontrucción de Berisso, llegó el momento de lo generacional. Tenemos que volver a ese Berisso de la alegría, del entretenimiento, de la solidaridad y recuperar el orgullo de ser berissense. Esa es la piedra fundamental sobre cual estamos trabajando".

Con respecto a la gestión del actual jefe comunal, Mincarelli sostuvo que "Jorge (Nedela) no pudo o no supo aprovechar la oportunidad y me parece que uno cuando está ahí intenta dar lo mejor pero no ha podido y eso se refleja en cada casa, cuadra o barrio que visitamos". En la misma línea le pidió a la gente que votó a Nedela que "nos dé la oportunidad a nosotros por que nos venimos preparando para eso, sobre todo le hablamos a la gente que se está decidiendo estos últimos días".

En cuanto a los planes que tienen para la reactivación de Berisso, Mincarelli detalló que "se trabajará en un plan integral que contempla el impulso de la producción local, la generación de empleo por parte del Municipio con un fuerte programa de promoción del turismo, sobre todo a los chicos que egresan de las escuelas secundarias, la reactivación del puerto fomentando carreras de despachante y relacionadas con la tecnología, un concepto de ciudad más limpia y segura para que la gente visite Berisso para disfrutar de la propuesta cultural y la revalorización del parque industrial".