Problemas con la plataforma digital para sacar el registro o un libre deuda

| Publicado en Edición Impresa

Pedir turnos para tramitar la licencia de conducir, renovarla, ampliar las categorías o solicitar un certificado de libre deuda se convirtió en una odisea para los platenses que intentaron hacerlo en los últimos días a través de las plataformas online tanto desde sus hogares como en las delegaciones barriales. Una falla informática impide llevar a cabo esos trámites.

Según informaron desde la Municipalidad de La Plata el sistema, que es provisto por la Provincia, presentó fallas intermitentes y estiman que “será solucionado y en breve no habrá más inconvenientes”.

María, quien el martes se acercó a la sede comunal de Gonnet, contó que “concurrí para pedir un turno para ampliar el registro, pero no pude porque no funcionaba el sistema. Me dijeron que se cayó en toda la Ciudad”. Ayer la mujer volvió a acercarse a la dependencia y aseguró que tras una espera de varias horas finalmente pudo concretar la gestión. Sin embargo, dijo que “esta vez muchas personas tenían dificultades para sacar el libre deuda”.

La Municipalidad informó que el sistema para iniciar trámites para obtener o renovar la licencia de conducir, durante los últimos días tuvo algunas fallas técnicas y funcionó con intermitencias.

Asimismo, precisaron se está realizando un monitoreo en caso de que se registren nuevos problemas técnicos.

Al respecto, comunicó la Comuna que es un sistema que provee el área de la dirección de licencias de conducir de la Provincia de Buenos Aires y que se pueden reprogramar los turnos en la sede de 20 y 50, de Control Ciudadano.