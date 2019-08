¡Delfina lo hizo de nuevo! Pignatiello, oro en 800 metros

Y mañana irá por más en los 1.500. En tanto, Julia Sebastián logró la medalla de bronce en los 200 metros pecho en gran final

Delfina Pignatiello consiguió anoche una nueva medalla dorada para su cosecha. La joven prodigio se alzó con el oro en los 800 metros estilo libre y sigue engrandeciendo su notable carrera. Es más, estuvo a muy poco de establecer un nuevo récord panamericano, tras vencer en su prueba con gran distancia.

Y mañana Delfina tendrá la chance engrosar su notable palmarés, ya que competirá en la final de los 1.500 metros, su gran especialidad.

En tanto, Julia Sebastián logró una meritoria medalla de bronce para la natación argentina, en los 200 metros pecho.

PLATA EN ESGRIMA

Por su parte, el equipo masculino de espada sumó la medalla de plata para Argentina en los Panamericanos de Lima 2019, tras perder ante Cuba 45-33 en la final de la especialidad de esgrima.

“Obviamente perder no está bueno nunca, pero el resultado es excelente para nosotros. Hace mucho que un equipo no llegaba a la final. No tanto ahora, pero con el correr de los días vamos a caer un poquito más en lo que logramos”, afirmó José Domínguez.

Jesús Lugones, otro de los integrantes junto a Alessandro Taccani y Santiago Luchetti, no dudo en calificar el desempeño como “una actuación histórica”, que le permitió a la delegación argentina acumular la cuarta medalla en esgrima.

Previamente, Pascual Di Tella ganó plata en sable individual masculino; su hermana Clara Isabel, bronce (espada individual femenino) y Belén Pérez Maurice, también plata en sable individual femenino.