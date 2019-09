Hernández: "Era una guerra de estrategia y de ritmo y hoy funcionó la nuestra"

El seleccionador argentino Sergio Hernández dijo, tras lograr la clasificación a semifinales del Mundial de China 2019 ganando a Serbia por 97-87, que en la "guerra de estrategias" que se produjo durante el partido, la que funcionó fue la de Argentina.

"Esto es una guerra de estrategias, hoy funcionó la nuestra, quizás otro día habrían ganado ellos, sorprendimos nosotros, fuimos a buscar un marcador alto y parece que tenemos la respuesta, o que somos mejores. Fuimos mejores hoy, punto, el día que había que serlo, pero son dos equipos que ya demostraron estar en un nivel 'top' en el mundo, y por eso valoramos tanto el triunfo", señaló tras el partido en Dongguan (China).

El juego de su base Facundo Campazzo (18 puntos y 12 asistencias) y el acierto en el lanzamiento de tres puntos (12 aciertos de 27, 44%) fueron claves en el partido, ya que contrarrestaron la superioridad interior del conjunto balcánico.

"Hablamos mucho de ser muy verticales cuando ellos ponían a muchos altos, por eso tuvieron que acudir a (Nemanja) Bjelica de 4 y (Nikola) Jokic de 5, achicar el equipo, no les funcionó ni (Boban) Marjanovic ni (Miroslav) Raduljica", argumentó el 'Oveja' Hernández.

"Antes del partido sabíamos que Serbia era un gran equipo y un equipo difícil para nosotros porque son más altos que nosotros, realmente altos, no solo un poco. Hablamos mucho sobre el partido, dijimos 'somos el mejor equipo en defensa del Mundial, pero ellos van a anotar al menos 90 puntos, no podemos parar su juego interior, de manera que si queremos ganar tenemos que anotar 95-100 puntos'", relató.

Por ello, el seleccionador argentino explicó que aunque a todos los entrenadores les "encanta" la defensa, hoy "la clave del partido" fue el ataque argentino.

Sobre su rival en semifinales, que saldrá del Francia-Estados Unidos de mañana, Hernández aseguró que cualquiera de los dos conjuntos son "de los mejores del mundo".

Hernández explicó que su equipo, al no tener jugadores "grandes" ni "atléticos" tiene que jugar "muy inteligente", lo que les dio la victoria hoy.

"Sabemos que no somos grandes, no somos atléticos, de manera que tenemos que jugar de forma inteligente con los espacios, los tiempos, respetando mucho las tácticas, la estrategia. Los jugadores argentinos son muy inteligentes, nos encanta ganar y no podemos ganar corriendo o saltando a los jugadores altos porque no tenemos jugadores grandes ni atléticos, tenemos que jugar muy inteligentes, con bloqueo y continuación, cortes, dentro, fuera... Y con Campazzo", añadió.

El seleccionador argentino explicó que otra de las claves fue la aportación de jugadores jóvenes como Tayavek Gallizzi o Agustín Caffaro cuando Marcos Delía y Luis Scola cometieron varias faltas al inicio del partido.

"Nuestros hombres altos del banco salieron pronto y jugaron inteligentemente, Gallizzi y Caffaro, incluso Caffaro no había jugado el partido anterior", dijo Hernández, que aseguró que esa aportación fue "uno de los secretos" de la victoria, porque les ayudaron a "cuidar jugadores para cerrar el partido".

Sobre si a este grupo puede bautizársele como la 'Generación Dorada 2', en referencia a la anterior 'Generación Dorada' que ganó los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Hernández no quiso mojarse.

"Yo supongo que lo de dorada debe ser por el oro de 2004, y nosotros todavía no tenemos ningún oro, aunque sí el del Panamericano, perdón. Ustedes pueden titular lo que quieran. Los protagonistas opinamos demasiado a veces sobre lo que dicen los fanáticos y los periodistas. Simplemente les agradecemos a los que están aquí en un país tan lejano acompañándonos", subrayó.