Tras las PASO, las ventas minoristas se desplomaron 18,6% en agosto

Las ventas minoristas de agosto cayeron 18,6% interanual a raíz de las fuertes retracciones generalizadas en una docena de rubros, según un relevamiento difundido hoy por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Se trata de la undécima caída consecutiva del indicador que realiza la CAME, entidad que destacó en su informe difundido hoy que algunos sectores registraron fuerte contracción de actividad como Alimentos y bebidas (-15.1%), el más importante de los observados ya que tiene un ponderación del 23,5% sobre el total analizado.



Otros segmentos afectados fueron Electrodomésticos, electrónicos y celulares cuyas ventas cayeron 21,3%; Farmacia, perfumería y cosmética con una retracción del 21,4%; Indumentaria que cayó -17.6%; y Calzado y marroquinería también con una baja de 22,3%



El resto de los rubros son Bazar y regalos (-21,2%); Ropa y artículos deportivos (-16,5%); Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción (-20,3%); Joyería y relojería (21,9%); Muebles, decoración y textiles para el hogar (19,3%); Neumáticos y repuestos de motos (-19,3%).



El comportamiento a la baja del rubro Juguetes llamó la atención ya que en agosto se celebra el Día del Niño, una de las principales fechas de ventas par el sector, a pesar de lo cual registró una caída del 17,6% respecto a igual mes de 2018.



CAME reseñó en su informe que las ventas de agosto tuvieron "muchas dificultades, sobre todo tras las PASO, que generaron incertidumbre en el sector y provocaron demoras en la entrega de mercadería, falta de precios y cancelación de pedidos".



Las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 18,6% en agosto frente a igual mes del año pasado y acumulan en el año una baja de 12,5%, cuando se compara enero-agosto de 2019 con iguales meses de 2018, se destacó desde la entidad gremial empresaria.



Ante las dificultades de ingresos de las familias, la entidad destacó que el programa "Ahora 12" sigue siendo una buena herramienta para morigerar la baja en el consumo.



El informe, además, relevó que el 27,5% de los comercios espera que sus ventas aumenten en los próximos tres meses, un 47,1% que se mantengan sin cambios, y otro 25% que continúen cayendo.



En el octavo mes del año, muchos proveedores aumentaron las planillas ajustando los valores al nuevo tipo de cambio post PASO; cancelaron ventas ante la incertidumbre económica, o plantearon operaciones de contado sin financiamiento.



Sobre cuándo creen los comercios pymes que comenzará la reactivación del consumo, el 37,4% piensa que será entre septiembre y diciembre, mientras que el resto lo espera a partir de 2020.