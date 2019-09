Del folclore al grooming: tiene 20 y lo arrestaron por acosar a una nena

Compartían un grupo de baile y la madre de la menor descubrió el acoso de tono sexual en un intercambio de mensajes por WhatsApp

La delegación platense de la Policía Federal arrestó en la localidad de Melchor Romero a un joven de 21 años, a quien se le imputa el delito de grooming contra una niña de 12 años, a quien habría acosado durante varios meses con envíos de material pornográfico a través de WhatsApp.

Fruto de una investigación iniciada a fines de mayo, con la denuncia realizada por la madre de la menor, se logró la recolección de pruebas que verificaban que el implicado enviaba, vía mensajería, contenido de carácter pedófilo.

Fue entonces que los policías efectuaron dos allanamientos en Romero: en uno de los domicilios lograron identificar al involucrado, de 21 años de edad, quien fue inmediatamente apresado en el lugar.

Sin embargo, unas horas después el joven recobró la libertad. Una fuente de Tribunales consultada por este diario, argumentó que la graduación de la pena (6 meses a 4 años de prisión), empujó esa decisión. Pero aclaró que el proceso continúa.

Durante el operativo de detención se allanó la vivienda donde estaba residiendo momentáneamente el sospechoso, luego de dejar la casa materna, situada a pocas cuadras, también en Melchor Romero.

Se secuestraron cuatro teléfonos celulares, dos tablets y otros elementos de interés para la causa judicial.

Sobre esos dispositivos se realizarán peritajes dedicados a establecer el circuito de envíos y recepción de mensajes del teléfono que manejaba la niña de 12 años.

Según informaron fuentes vinculadas con la causa, el joven arrestado forma parte de un grupo de baile de ritmos folclóricos que funciona en Los Hornos al que también concurre la víctima.

Todo comenzó el 18 de mayo, cuando la madre de la menor, alertada por el apego de su hija con el teléfono, lo revisó cuando la nena se fue a dormir.

Encontró un chat con una línea agendada con un nombre que coincidía con el titular de esa línea, según las fuentes consultadas. Lo que leyó la impulsó a presentarse en la comisaría dos días después.

Según consta en la investigación, los textos escritos por el joven estaban todos orientados a conseguir un encuentro sexual con la menor. También habría fotos y videos que comprometerían más al ahora imputado por el delito de grooming.

Ese material había sido borrado de la conversación que leyó la madre de la niña, pero los peritos trabajan en la recuperación. Así como también se analizará la información contenida en el teléfono del arrestado.

Intervienen en la causa el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo del juez Pablo Nicolás Raele y la fiscalía penal Nº 15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield.

Los investigadores sospechan que el hombre se vinculó en forma virtual con la menor a partir del cruce en el grupo de baile.

Se valoró en Tribunales, el reflejo rápido de la madre. “Que los padres revisen los celulares, que hablen con sus hijos e hijas y que los chicos no hablen con personas que no conocen en la vida real”, recomendó una investigadora judicial especializada y puntualizó sobre los potenciales daños del mundo electrónico: “las fotos que los chicos envían se viralizan a la velocidad de la luz y no se pueden rescatar nunca más”.