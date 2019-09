En la zona Norte, a los asaltos se suman casos de vandalismo extremo

| Publicado en Edición Impresa

Un grupo de al menos tres jóvenes causaron destrozos en varios vehículos estacionados en la vía pública, presuntamente para robar. Se trata de una maniobra repetida en un sector de City Bell, según denunciaron los vecinos.

El fenómeno quedó graficado en las últimas horas por una cámara de seguridad privada.

El incidente grabado tuvo lugar en 17 entre 466 y 467 el miércoles por la madrugada, pasadas las cuatro. Con los rostros semicubiertos por las viseras de las gorras o la capucha de un buzo, los tres adolescentes merodean la cuadra hasta que terminan eligiendo su objetivo, un Citroën C4 de color azul estacionado sobre la vereda.

Uno llevaba una barra de hierro en la mano y tras rodear el rodado, no dudó: le asestó un golpe certero en la luneta que hizo astillar parte del cristal.

María Estela Ortíz (67), suegra del propietario del vehículo dañado, le contó a EL DIA que “por lo que filmó nuestra cámara de seguridad, eran tres, dos muchachos y la restante persona parece ser una chica. Pero uno de ellos fue el que destrozó la luneta trasera del coche”. Según la mujer, enseguida escaparon del lugar.

“Dormíamos con mi esposo y también mi hija con mi yerno, que viven con nosotros en casa. En mi caso, me desperté al escuchar ladrar mucho a nuestras perras. Pero me levanté, me asomé por la ventana que da a la calle y no vi nada raro”, detalló.

En tanto, el dueño del auto “recién se dio cuenta cuando se subieron para ir a sus trabajos en Capital Federal”, señaló luego.

Por otro lado, en las imágenes de las cámaras se observa que “una hora antes había pasado por la cuadra un patrullero”, sostuvo Ortíz.

La señora recordó luego que “en los últimos 6 meses ya hubo por lo menos tres vehículos de esta cuadra atacados por desconocidos” y acotó que “a uno de los coches además le robaron cosas que tenía en su interior”.

Asimismo, refirió que “hace un año, también en la calle, incendiaron a un auto en la esquina de 17 y 467”. Puntualizó que “todos los ataques a coches fueron en esta cuadra. Es muy raro lo que viene pasando”.

Finalmente, la vecina de City Bell admitió que “estamos todos muy preocupados con esta situación” y pidió que “se tomen medidas para que no sigan ocurriendo estas cosas”.

REUNIÓN POR LA INSEGURIDAD

En tanto, en frentistas de El Rincón llevaron a cabo una reunión ayer a las 19 en reclamo por el “incremento de robos y la inseguridad que se vive en el barrio”.

La cita tuvo lugar en 426 y Camino Belgrano, en la entrada al barrio, donde interrumpieron el tránsito. Del encuentro participaron unos 20 vecinos.

“Pedimos seguridad, parece un barrio liberado este. Hay de tres a cinco robos por día y la gente está con mucho miedo”, contó Silvina, una de las presentes.