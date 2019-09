Para Díaz, el remo “descansa”, pero la ambición sigue latente

El representante del Club de Regatas La Plata conversó con este diario de todo y no pierde el sueño de estar en los Juegos de Tokio 2020

Adrián D'Amelio

El remo descansa momentáneamente. El músculo y la cabeza también. Tras dos meses y medio de una intensa actividad, que incluyó dos viajes ida y vuelta a Europa hacia nuestro continente, pero sin tocar tierra argentina. Esto significó un desgaste tremendo -con exigentes competencias de por medio-, pero valió la pena el hecho de representar a nuestro país.

Por eso, el “guerrero” está en reposo. Agustín Díaz, el remero ensenadense del seleccionado argentino disfruta de un par de días de “vacaciones”, pero pronto volverá el riguroso entrenamiento, en la cancha de Nordelta, sin importar que haga calor o frío, solamente con el fin de estar preparado para salir a la cancha en cualquier momento.

Agustín Díaz fue bicampeón panamericano en los Juegos de Lima 2019 al obtener dos medallas doradas -y otra de bronce- lo que lo posesionaron entre los remeros del equipo argentino, que mayor cantidad de preseas obtuvo en dicha competencia donde el remo argentino se volvió a posicionar otra vez entre los mejores del nuestro continente.

“Las tres medallas que obtuve en Lima 2019 son un premio y un bálsamo a todo el esfuerzo, trabajo y dedicación que le vengo poniendo desde que decidí dedicarme al remo de alto rendimiento”, comentó Díaz en el diálogo que mantuvo con este medio en la visita que el remero realizó a la redacción.

Agustín Díaz obtuvo dos medalla doradas en las pruebas de cuatro remos largo, junto a Iván Carino, Axel Haack y Francisco Esteras, dejando atrás en el podio a los botes de Cuba y Brasil; mientras que hizo lo propio en la competencia de ocho remos con timonel lo que significó un triunfo histórico para nuestro país, ya que un bote argentino volvió a conseguir el primer lugar en dicha especialidad después de 48 años, en los Juegos Panamericanos de Cali 1971.

Ademas de Díaz condujeron la embarcación que pasó la meta final en el primer lugar Iván Carino, Francisco Esteras, Axel Haack, Tomás Herrera, Ariel Suárez, Joel Romero, Agustín Scenna y Joel Infante, el timonel. En el segundo puesto quedaron los chilenos y la tercera ubicación fue para los cubanos.

En lo que respecta a la de bronce, el ensenadense ocupó la tercera colocación junto a Haack en la prueba de en dos remos largos. Quizá en esta prueba era donde Díaz tenía más esperanza -cabe recordar que previamente habían ganado en la prestigiosa carrera de Henley Royal Regatta, en Inglaterra-, pero no pudieron con el bote de los chilenos y brasileños.

Claro que no fue fácil para los argentinos ganar la primera dorada en Lima 2019. “En la noche previa a la competencia nos despertamos todos descompuestos. Me levanté mareado y con un fuerte dolor de estómago, pero observé que varios de mis compañeros estaban en peores condiciones que yo, ya que tuvieron que recibir asistencia médica”, acotó.

Mientras que al respecto agregó que “al día siguiente teníamos que correr el cuatro remos largos. Sinceramente no estábamos para competir, ya que no habíamos dormido, ni tampoco comido. En lo particular no tenía fuerzas, pero cuando me subí al bote con el resto de mis compañeros se nos volvió el alma al cuerpo. Los cuatro que íbamos arriba del bote dimos todo, remamos como nunca y al cruzar la boya final y ver que habíamos sido primeros nos invadió una emoción enorme. Estábamos llenos de adrenalina y eso no ayudó; aunque cuando nos relajamos volvimos a sentir todos los dolores en el cuerpo que seguramente fue producto de algo viral, ya que se descartó cualquier posibilidad de que fuese como consecuencia de la comida o el agua, ya que todos los miembros del equipo tomamos nuestras precauciones”.

Ese problema estomacal le pasó factura al día siguiente, donde Agustín Díaz y Alex Haca tuvieron que correr la competencia de dos remos largos. “Ese día pude comer algo, apenas una tostada con miel. Parecía que con Axel estábamos mejor, pero cuando arrancó la carrera nos dimos cuenta que no estábamos a pleno, pero por suerte pudimos alcanzar la de bronce. Aunque nos dolió perder, porque era nuestra prueba fuerte”, resumió el representante del Club de Regatas La Plata.

Ni bien terminaron los Juegos Panamericanos de Lima, la delegación argentina se trasladó sin escalas al Campeonato Mundial de Remo que se corrió en la ciudad austríaca de Linz Ottensheim.

En dicho certamen se otorgaban plazas para los Juegos Olimpicos de Tokio 2020. Agustín Díaz iba con la ilusión de clasificar, pero se le negó la posibilidad por muy poco, ya que junto a Alex Haack terminaron en la 16ta. colocación, cuando obtuvieron el pasaje los primeros once en M2-. “Tuvimos la posibilidad de acceder a la Final B, que nos hubiese dado la chance de clasificar; aunque no bajamos los brazos, porque tenemos otra chance en el mes de mayo, cuando se corran los repechajes Preolímicos, en Lucerna, Suiza”, cerró diciendo el remero ensenadense, de 27 años.

