Messi cargó contra la directiva “Culé” por Neymar

| Publicado en Edición Impresa

Lionel Messi aún no está en condiciones de volver a jugar por lesión, ofreció una entrevista al diario deportivo Sport, en la que cuestionó a los directivos del Barcelona por “no haber hecho lo suficiente” para que su amigo, el brasileño Neymar, retornara al club. “Me hubiera encantado que volviera Neymar, pero sinceramente no sé si Barcelona hizo todo lo posible para su regreso”, dijo Lío. Desde la directiva dicen que esas declaraciones no “abrirán una brecha entre el jugador y el club”