Otro rastrillaje para encontrar a Miguel Bru

A 16 años de la desaparición y muerte del estudiante de Periodismo Miguel Bru, un dato que aportó un testigo reactivó la búsqueda de los restos en las últimas horas.

Según trascendió, este testigo dijo que el cuerpo de Miguel estaba en el interior de un auto sumergido en el Arroyo del Gato, a la altura de diagonal 74, en el camino a Punta Lara, por lo que el fiscal que en este momento está a cargo de la causa, Marcelo Martini, convocó a personal de Prefectura y a buzos especializados para el rastrillaje.

El funcionario judicial estuvo en el lugar cuando los efectivos recorrieron la zona, pero el operativo concluyó sin resultados positivos. Según consta en los expedientes, Miguel fue secuestrado cerca de Bavio el 17 de agosto de 1993, ingresado en la Novena y torturado hasta la muerte. En 1999, en juicio oral y público se condenó a perpetua al ex subcomisario Walter Abrigo, quien murió en la cárcel, y al sargento Justo López por el homicidio y desaparición, mientras que por encubrimiento fueron sentenciados el ex comisario Domingo Ojeda y el ex oficial Ramón Ceressetto.