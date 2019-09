Maradona haría tres variantes para recibir a Racing y cambiará el esquema táctico

Comba, Tijanovich y Ayala volverían por Spinelli, Alemán y Bolívar, respectivamente. Diego se inclinaría por jugar con un clásico 4-4-2

El plantel profesional de Gimnasia llevó a cabo en la tarde de ayer su sexta jornada de trabajo pensando en el partido de mañana frente a Racing. El técnico, Diego Maradona, ordenó un fuerte trabajo táctico en la cancha Nº 3 de Estancia Chica, donde hizo hincapié tanto en movimientos ofensivos como defensivos.

Y tanto anduvo Diego, que terminó dolorido de su rodilla derecha operada en julio pasado, y debió moverse en un carrito. Pero nunca dejó de dar indicaciones a sus dirigidos, secundado sobre todo, por Sebastián Méndez.

En estas dos últias prácticas, Diego ya trabajó con el probable equipo titular que recibirá mañana a la Academia. El esquema ya parece estar totalmente definido, con un clásico 4-4-2.

En cuanto a los nombres que interpretarán el “libreto”, de a poco Maradona junto a sus colaboradores, fue armando los once que recibirán mañana desde las 11 al elenco de Eduardo Coudet.

Y si bien no hubo contacto de la prensa con el técnico para confirmar el equipo, una probable alineación podría ser la siguiente: Alexis Martín Arias; Leonardo Morales, Manuel Guanini, Marco Torsiglieri y Lucas Licht; Maximiliano Comba, Víctor Ayala, Franco Mussis y Matías García; Horacio Tijanovich y Pablo Velázquez.

En definitiva, con respecto al último partido ante Argentinos Juniors y al equipo que Darío Ortiz puso en esa oportunidad, habría tres variantes.

La línea de cuatro atrás en principio no sufrirá modificaciones, pero sí de mitad de cancha hacia arriba, además del mencionado cambio de esquema táctico.

El paraguayo Ayala iría en lugar del juvenil Agustín Bolívar; el cordobés Comba por Claudio Spinelli; y el Uru Tijanovich por Brahian Alemán.

Como quedó dicho, el equipo para mañana no fue confirmado ayer en Abasto, pero los once antes nombrados son los que el entrenador paró a la hora de hacer un rato de fútbol o repasar distintos movimientos tácticos con pelota.

Y en la víspera también el flamante cuerpo técnico dió a conocer la primera lista de concentrados (ver cuadro aparte). Esto ocurrió una vez terminado el ensayo, donde la sorpresa fue la presencia del juvenil venezolano, Jesús Vargas, que estaba muy relegado en la consideración del Indio Ortiz.

Es más, Vargas ocupará un lugar en el banco de suplentes, ya que Maradona decidió convocar 18 futbolistas justos, y no 19 como otros cuerpos técnicos acostumbran a hacer.

Con respecto a lo que sucederá hoy en la última tarea de cara al juego con Racing, el entrenamiento será matutino, arrancando a las 9:30 en Abasto. Según lo programado (que nuevamente será a puertas cerradas como pasó durante toda la semana), se repasará la pelota parada.

Una vez terminado esto en horas del mediodía, los 18 jugadores designados almorzarán en la Casona y ya quedarán concentrados a la espera del cotejo.

Durante la tarde, tras la siesta, será momento de observar videos del rival y de la charla técnica.

Esperando un delantero

En otro orden de cosas, se sigue trabajando con respecto al refuerzo que puede llegar ante la lesión de Lautaro Chávez que fue operado ayer (ver aparte).

Tras los primeros nombres que aparecieron de Ricardo Centurión, Daniel Osvaldo, el juvenil de San Lorenzo Adolfo Gaich, ahora se le suman los de Lucas Barrios (actualmente sin lugar en Huracán) y el ecuatoriano Jaime Ayoví (ex Godoy Cruz de Mendoza).

Obviamente también hay una lista que crece día a día de diferentes delanteros que ofrecen los representantes, pero ninguno ha interesado como para iniciar conversaciones.

Y si bien desde la Sede de calle 4 anoche le aseguraron a este medio que lo de Barrios no sería viable, es verdad que hubo algún llamado días atrás.

Vale recordar, que meses atrás con Ortiz como técnico, Barrios había interesado pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Gimnasia tendrá unos días más de plazo para sumar a alguien, y por ello la dirigencia trabaja contrarreloj para tratar de sumar a alguien más en el ataque.

Igualmente, no son pocos los que afirman en el Lobo que tampoco traerán por traer, y tal vez, si no aparece algún futbolista que guste de verdad, no venga nadie. Habrá que esperar entonces lo que sucede en las próximas horas.