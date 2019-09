“No veo motivos para hacer grandes cambios en el equipo”

El DT remarcó lo difícil que es para Estudiantes poder ganar en La Bombonera. Por otro lado, dio su opinión sobre Maradona en el Lobo

| Publicado en Edición Impresa

Luego del entrenamiento matutino de ayer en el Country Club, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa y palpitó el choque de mañana frente a Boca. Si bien no confirmó el once inicial, dejó en claro que no hará grandes cambios con respecto al que jugó la fecha pasada.

“No veo motivos para hacer grandes cambios, porque las sensaciones que me deja el equipo son muy buenas. Es una lástima no haber conseguido mejores resultados este semestre porque los merecimos, aunque es algo que ya no podemos variar”, comenzó indicando el DT pincharrata.

Tal como viene informando este medio, todo parece indicar que pondrá en cancha los mismos nombres que frente a Vélez pero con distinto esquema: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Gonzalo Jara, Facundo Mura; Iván Gómez, Juan Fuentes, Enzo Kalinski, Diego García; Ángel González y Federico González.

Volviendo a las palabras del Mariscal ayer, comentó que después de cada partido siempre se habla de lo que dejó el mismo más allá del tanteador: “Hablamos sobre las cosas que salieron bien y las que no, independientemente del resultado. Siempre intentamos hacer un análisis post partido para fortalecernos y mejorar”.

En cuanto al partido de mañana, llenó de elogios al Xeneize: “Tiene grandes jugadores, es muy sólido defensivamente y está fuerte en todas las competencias que vine afrontando. Es un equipo muy fuerte, es peligroso cuando tiene la pelota y cuando no, porque cuando recupera sale rápido de contragolpe. Tienen jugadores para distintas necesidades y en caso de tener que asociarse lo hacen bien”.

Por otro lado, recordó que es un recinto poco amigable para Estudiantes: “Si bien hace mas de cuatro años que no jugamos en la Bombonera, hace 11 años que Estudiantes no puede ganar ahí. Es una cancha complicada ante un rival muy duro. Boca más que un buen equipo es un gran plantel”.

Igualmente, y a pesar de este panorama, se mostró ilusionado con lo que pueda pasar mañana frente al conjunto que comanda Gustavo Alfaro: “Nos queda un entrenamiento (por el de hoy) y probamos distintas variantes. A pesar de las dificultades vamos con la ilusión de hacer un buen partido y ganar”.

Haciendo un breve balance del semestre que viene transitando el Pincha, y tal como había señalado en las últimas conferencias de prensa, destacó el rendimiento de sus dirigidos: “No estamos contentos con los resultados obtenidos, creo que deberíamos tener más puntos, pero esta es la realidad. Pero sí estoy tranquilo y satisfecho con el comportamiento que venimos teniendo”, y agregó: “Me gusta lo que busca el equipo durante los partidos”.

milito sobre maradona: “es algo importante para todos”

La última pregunta de la conferencia de prensa que brindó ayer al mediodía Milito estuvo orientada sobre la llegada de Diego Armando Maradona como entrenador de Gimnasia. Lejos de evitarla, el DT albirrojo habló de la importancia de tener otra vez al “10” en nuestro fútbol.

“Es algo importante para todos. Me pone contento, sobre todo porque él deseaba volver al fútbol argentino”, fueron las primeras palabras del Mariscal al respecto.

“Él es feliz dentro de un campo de fútbol, es una figura de nivel mundial y se merece disfrutar”, agregó, mientras que aseguró que es muy importante su presencia para el campeonato de la Superliga.

los 20 convocados

El plantel profesional de Estudiantes entrenará hoy por la tarde en la cancha principal del Country Club, a puertas cerradas, en donde Milito terminará de definir el equipo. Además aceitará diferentes aspectos del juego cómo la pelota parada.

Luego se quedarán en el predio los 20 convocados por el entrenador en la tarde de ayer. Tal como dijo el DT en la conferencia, Matías Pellegrini quedó al margen de este encuentro para que se termine de recuperar y volver a ser citado ante Patronato. La lista completa:

-Arqueros: Andújar y González.

-Defensores: Sánchez, Mura, Erquiaga, Rosales, Jara, Colombo y Schunke.

-Mediocampistas: Fuentes, Gómez, Kalinski, Fernández, García, Castro, Estévez y Á.González.

-Delanteros: Retegui, F.González y López.

Sigue en pág. 7