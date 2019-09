Se viene el festival de la historieta

| Publicado en Edición Impresa

La Plata Comic Crumb es un festival de historietas y afines que tendrá lugar los días 21 y 22 de septiembre de 12 a 20 hs en el galpón de La Grieta (18 y 71). El festival tendrá varias muestras, una gran y nutrida feria y muchos invitados muy prestigiosos del mundo de la historieta para que puedan conocer quienes asistan.

Entre los invitados más importantes, LPCC contará con la presencia de Eduardo Risso, historietista rosarino de reconocida trayectoria en el mercado norteamericano, y Horacio Altuna, creador de la recordada “El Loco Chávez” junto a Carlo Trillo e historietista de larguísima y muy premiada trayectoria. También vendrán Clara Lagos, Patricio Oliver, Ignacio Minaverry, Agustina Casot, Pedro Mancini, Paula Andrade, Esteban Podeti, Luciano Saracino, Julia Inés Mamone y muchos más a participar de un diverso menú de charlas y a dibujar y firmar ejemplares.

En el espacio de feria estarán presentes las principales editoriales del mercado argentino que ofrecerán grandes historietas que se editan en nuestro país.

Las actividades se desarrollarán en dos días, y la modalidad será de charla y luego firma de ejemplares. Entre las principales charlas se tocarán tópicos como Novela Gràfica, Historieta Infantil, Historieta LGBTQ+, de Autoedición, de cómo introducirse en el mercado extranjero, y algunas charlas individuales con Eduardo Risso, Horacio Altuna, Pedro Mancini y Ignacio Minaverry.

El festival contará con muestras de originales, entre los que se destacan una de Dany the O, humorista gràfico fallecido en 2008 y una muestra de Fanart de personajes Alison Bechdel, autora estadounidense con obras como Fun Home y Dykes to Watch Out For.

También, con motivo de los 80 años de la primera aparición de Batman en Detective Comics, se festejará el “Batman-Day” con una charla humorística acerca del encapotado y con regalos para los asistentes.