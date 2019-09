Preocupa a Carbap las roturas a silo bolsas y ataques a caballos en el norte bonaerense

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, manifestó hoy su "preocupación" por los actos de vandalismos en predios rurales de los distritos del norte bonaerense, donde se registraron roturas de silobolsas, robos de herramientas y ataques a ganado.



"No es sólo la rotura de silo bolsas, sino también ocurrió que en el marco de una exposición rural en General Villegas, se produjo un ataque a caballos, en la cual a uno de los equinos le cortaron la carretilla, y a otros crines y colas", dijo el dirigente a Télam.



Carbap desconoce "de dónde provienen y cómo se producen estos ataques vandálicos", apuntó.



"En un momento se quiso culpar a un gremio", expresó de Velazco en referencia a que una de las silo bolsas rotas en la localidad bonaerense de Chacabuco apareció con el rótulo de Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores " pero sabemos que ése gremio no tiene nada que ver", explicó



Velazco dijo que los productores "tienen un gran apoyo de la Patrulla rural "(creada por el gobierno para la vigilancia en los campos bonaerenses) y remarcó que "hay un firme compromiso tanto para cuidar el campo como así también para las exposiciones rurales que vienen".



"Van a incrementar la vigilancia para evitar estos problemas, y lo que sí pedimos es un gran compromiso de la gobernadora María Eugenia Vidal, ya que ella siempre ha demostrado una gran vocación por combatir a las mafias, y esperamos que tengan la firme convicción de destruir a toda esta gente que está haciendo tanto daño", aseguró.



Señaló que el asunto fue uno de los temas tratados en la reunión organizada por Carbap el viernes pasado, en Chacabuco, con la presencia de autoridades provinciales y nacionales. fiscales de la zona y agentes de la Patrulla Rural.



"La Policía no tiene un dato certero de dónde vienen estos ataques, tiene sospechas, pero la investigación avanza ya que hay varias probabilidades acerca del origen de estos hechos pero no hay certeza todavía", puntualizó.



La semana pasada se produjeron ataques a predios rurales en Lobos, Chivilcoy , Alberti y Chacabuco, donde los vándalos destruyeron silo bolsas que contenían soja.