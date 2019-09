Violan a una adolescente a la salida de un boliche y detienen por el hecho a "tarjetero"

Una adolescente de 17 años fue violada en inmediaciones del complejo bailable "Pueblo Limite", de la ciudad bonaerense de Villa Gesell, y como sospechoso fue detenido un joven que trabaja como tarjetero para ese local, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



Según consta en la denuncia que la víctima realizó en la Comisaría de la Mujer de Pinamar, el hecho ocurrió entre las 5.30 y las 6 de ayer, cuando se estaba por retirar junto a dos amigas de "Pueblo Límite", ubicado en avenida Buenos Aires al 2600 de Villa Gesell.



Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que en base a los datos aportados por la joven, efectivos de la SubDDI y de la comisaría cuarta de Villa Gesell iniciaron una pesquisa, obtuvieron testimonios y analizaron las cámaras de seguridad de la zona.



La fiscal Verónica Zamboni ordenó la aprehensión como sospechoso de un joven de 18 años que trabaja como tarjetero del complejo bailable.



Según las fuentes, la policía lo detuvo a las 12.15 de ayer en su vivienda de la mencionada localidad balnearia.



La víctima había declarado que al acusado lo había contactado hacía un mes a través de Instagram, pero recién el sábado por la noche lo conoció en la entrada del boliche.



Los voceros añadieron que la chica y sus dos amigas no podían entrar al local porque eran menores de edad pero el tarjetero las hizo pasar.



"Hay testimonios que contaron que el joven le dio toda la noche alcohol hasta que en un momento la hizo salir y la sometió sexualmente tras arrancarle la ropa", dijo un jefe policial, encargado de la pesquisa.



A los pocos minutos la chica volvió desesperada y en shock y les contó a sus amigas que había sido abusada.



Al momento de su detención, el joven tenía las mismas prendas de vestir que tenía esa noche, por lo que fueron secuestradas por la policía para peritajes y los investigadores comprobaron que tenía rasguños en el cuello compatibles con una defensa por parte de la víctima.



En tanto, los médicos que evaluaron a la adolescente constataron que presentaba signos coincidentes con una violación y una herida en uno de sus brazos, indicó una fuente de la investigación.



Además, el personal policial encontró en las inmediaciones del boliche un aro que le faltaba a la víctima y que, según había relatado, se le había salido durante el forcejeo para evitar la violación.



El acusado, cuya identidad no trascendió, quedó alojado en una dependencia policial y mañana a las 8.30 será indagado por la fiscal Zamboni, quien pidió al juzgado de garantías 6 de Dolores la conversión de la aprehensión en detención, en el marco de la causa por "abuso sexual con acceso carnal".



Los voceros añadieron que el sospechoso tenía antecedentes penales en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por "robo" y "venta de estupefacientes", aunque como mayor no era investigado por ningún delito.



Por su parte, el complejo bailable "Pueblo Limite", ubicado sobre la avenida Buenos Aires 2600, informó mediante un comunicado que el hecho ocurrió fuera del complejo y reconoció que el acusado cumple funciones de "tarjetero" del lugar.



En ese escrito, los responsables del establecimiento aseguraron que en todo momento se colaboró con las fuerzas policiales y la Justicia.