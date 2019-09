Para ver a Cambaceres hay que madrugar

| Publicado en Edición Impresa

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se confirmó que el próximo compromiso de Defensores de Cambaceres, por el torneo de Primera D, será el domingo que viene, a partir de las 11. Sí, ese día, el Rojo, que viene de caer ante Atlas, en General Rodríguez, enfrentará en el 12 de Octubre a Yupanqui, por la tercera fecha.

LA LESIÓN DE PRIETO

Por otra parte, en las últimas horas se le practicó una resonancia magnética al defensor paraguayo Isabelino Prieto. Por lo que este diario pudo averiguar, el resultado no habría sido alentador, por lo que en las próximas horas se le realizará una nueva.

Prieto, quien se lesionó en el primer partido del torneo, ante Argentino de Rosario, podría tener rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, la misma que había sido operada hace algunos años, por una lesión similar, cuando jugaba en Gimnasia.

De confirmarse definitivamente el cuadro, Prieto estaría alejado de las canchas por unos ocho meses. Sin dudas una baja sensible para el equipo y un golpe a la ilusión del futbolista, quien venía trabajando desde hace meses para llegar a conformar el plantel del Rojo.

Por último, hoy se cierra la segunda fecha del Apertura. Desde las 15:30 van a jugar Yupanqui (próximo rival del Rojo) vs. C. Español y Lugano vs. Sp. Barracas.